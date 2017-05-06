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Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"

Виктория Караева. Фото: instagram.com/torikaraseva
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Карасева пропала из поля зрения своих фанатов на два с половиной месяца. Пролить свет на ее исчезновение решился друг певицы и актрисы.
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Обеспокоенные поклонники заметили. что последний раз Виктория Карасева, которая после участия в "Доме-2" позиционирует себя как певица и актриса, последнюю фотографию на своей странице в Instagram выложила еще десять недель назад. При этом аккаунт ее суженого, также актера и певца Славы Дворецкого, продолжает регулярно обновляться.

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При этом последний снимок в объятиях с Виктрией Карасевой появился также десять недель назад. А на последних снимках он предстоит либо в одиночестве, либо вместе с таинственной незнакомкой. Поклонники тут же решили, что между влюбленными пробежала черная кошка и их отношениям пришел конец. Друг певицы подтвердил их опасения – Карасева и Дворецков окончательно расстались.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva)

Впрочем, исчезновение звезды "Дома-2" из медиапространства с этим событием оказалось не связано. "Тори находится за городом, занимается обустройством быта в своем частном доме. Пока без доступа в Интернет, но в ближайшем времени планирует снова вернуться в онлайн-пространство", – цитирует StarHit друга девушки.

Любите и Уважайте себя))

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva)

"Виктория также продолжает заниматься восстановлением утраченного здоровья и творчеством, готовит новый музыкальный материал и занимается написанием собственной книги", – добавил он. "Виктория купила дом на собственные, заработанные деньги. Сначала она приобрела участок, а потом своими силами построила двухэтажный коттедж", – подчеркнул друг певицы.

Также Виктория Карасева продолжает посещать врачей и устранять шрамы от нескольких операций. Вмешательство врачей потребовалось девушке после того, как в одном из московских кафе осколок от ракушки мидии поранил ей пищевод. Звезде "Дома-2" удалось восстановить здоровье и научиться заново есть.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2017, 17:12
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Секс-символы "Дома-2"

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