Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Карасева пропала из поля зрения своих фанатов на два с половиной месяца. Пролить свет на ее исчезновение решился друг певицы и актрисы.

Обеспокоенные поклонники заметили. что последний раз Виктория Карасева, которая после участия в "Доме-2" позиционирует себя как певица и актриса, последнюю фотографию на своей странице в Instagram выложила еще десять недель назад. При этом аккаунт ее суженого, также актера и певца Славы Дворецкого, продолжает регулярно обновляться.

При этом последний снимок в объятиях с Виктрией Карасевой появился также десять недель назад. А на последних снимках он предстоит либо в одиночестве, либо вместе с таинственной незнакомкой. Поклонники тут же решили, что между влюбленными пробежала черная кошка и их отношениям пришел конец. Друг певицы подтвердил их опасения – Карасева и Дворецков окончательно расстались.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Фев 20 2017 в 2:33 PST

Впрочем, исчезновение звезды "Дома-2" из медиапространства с этим событием оказалось не связано. "Тори находится за городом, занимается обустройством быта в своем частном доме. Пока без доступа в Интернет, но в ближайшем времени планирует снова вернуться в онлайн-пространство", – цитирует StarHit друга девушки.

Любите и Уважайте себя)) Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Фев 17 2017 в 3:45 PST

"Виктория также продолжает заниматься восстановлением утраченного здоровья и творчеством, готовит новый музыкальный материал и занимается написанием собственной книги", – добавил он. "Виктория купила дом на собственные, заработанные деньги. Сначала она приобрела участок, а потом своими силами построила двухэтажный коттедж", – подчеркнул друг певицы.

Публикация от Виктория Карасёва (@torikaraseva) Фев 12 2017 в 1:36 PST

Также Виктория Карасева продолжает посещать врачей и устранять шрамы от нескольких операций. Вмешательство врачей потребовалось девушке после того, как в одном из московских кафе осколок от ракушки мидии поранил ей пищевод. Звезде "Дома-2" удалось восстановить здоровье и научиться заново есть.