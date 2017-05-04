Лариса Вербицкая сдалась после долгой борьбы

Телеведущая против излишней откровенности даже с дочерью. Всю информацию она выдает дозировано.

Лариса Вербицкая – человек деятельный: она работает на Первом канале, консультирует известных людей по вопросам имиджа, состоит в жюри фестивалей. Телеведущая ведет активную жизнь в соцсетях, хотя, по ее словам, гаджеты освоила не сразу. "Я долгое время противилась, но потом сдалась. Без них невозможно сегодня вообще жить. Это убыстряет и возможность общения, и передачу информации, фотографий", – заметила звезда.

Ее дочь Инна тоже развита всесторонне. "Она хороший специалист по связям с общественностью. Одно из ее увлечений – лошади. Я это приветствую, но, конечно, всегда за нее волнуюсь. Очень уверенно держится в седле, любит безумно лошадей", – рассказала Вербицкая. Она явно гордится успехами наследницы.

"Инночка родилась в год Белой Лошади, – рассказала Лариса. – И так случилось, что мы жили некоторое время рядом с ипподромом. Ее детство, первые прогулки, первые шаги были на Московском ипподроме. Она рисовала лошадей, еще не умея толком ходить. Мы не культивировали это в семье, сами никогда не увлекались прежде, но Инна и меня посадила на лошадь. Она очень уверенно умеет с ними обращаться. Сейчас дочка арендует лошадь, на которую не может нарадоваться. Рассказывает, что она очень послушная, выполняет все команды".

По признанию телеведущей, отношения у них не всегда доверительные. "Говорить мы можем, конечно, на любые темы, но это не значит, что предельно откровенно. Я очень дозировано выдаю информацию. Только если Инночка готова ее принять. Тем более не делаю никаких замечаний", – пояснила Вербицкая в интервью "Телепрограмме".