Джоли накричала на пьяного Питта

Журналисты выяснили подробности последних минут брака Анджелины Джоли и Брэда Питта. Оказалось, голливудская актриса пыталась привести пьяного мужа в чувство, однако у нее ничего не получилось и она накричала на него.

Поворотным моментом в браке Анджелины Джоли и Брэда Питта стал их полет из Франции в Америку. Тогда на борту лайнера случилось что-то такое, что заставило актрису по прилету немедленно подать на развод. Сами супруги упорно молчат о том путешествии, однако журналистам удалось найти тех, кто оказался в курсе ситуации.

Как утверждает источник издания Us Weekly, в тот день Брэд Питт "снова" напился. Он был буквально в неадекватном состоянии, и у Анджелины лопнуло терпение. Она попыталась привести супруга в чувство, однако у нее не получилось. Тогда Джоли не сдержалась и крикнула ему: "Давай трезвей уже!" После этого актриса якобы написала сообщение помощникам, чтобы те немедленно отрядили к ним несколько машин.

По прилету пару действительно встретили автомобили, в которые Джоли спешно погрузила свое многочисленное потомство, затем прыгнула в одну из машин сама и приказала везти их в отель. Она очень хотела быть подальше от пьяного Питта.

Говорят, у Анджелины давно уже были мысли уйти от мужа, но она постоянно откладывала в надежде, что он наконец завяжет. Когда же Брэд в очередной раз напился, она поняла, что больше не может это терпеть. После того, как Анджелина с детьми сели в машины и уехали в номера, больше в их семейное гнездышко они не вернулись. Буквально на следующий день Джоли подала на развод.

Интересно, что при этом ранее транслируемая СМИ информация о том, будто между Брэдом Питтом и 15-летним приемным сыном Мэддоксом якобы произошел конфликт, не была затронута.

Впоследствии Питт признался, что именно из-за него разрушился его брак с Джоли. В интервью журналу GQ Style голливудский актер заявил, что всему виной его излишние возлияния, а также неосторожные слова. Уже полгода Брэд не употребляет ничего крепче воды и клюквенного сока, однако вернуть Анджелину он даже не пытается. Зато хочет быть хорошим отцом.

По словам Питта, уход жены и детей стал для него настоящей трагедией. Он даже не мог вернуться в их особняк, потому что чувствовал дикое одиночество. Поэтому некоторое время актер прожил у друзей и спал чуть ли не на полу. Он страшно похудел и осунулся.

Однако сейчас Питт постепенно возвращается к жизни. Он рад, что смог сохранить теплые отношения с Анджелиной, которая любезно позволяет ему регулярно видеться с детьми.