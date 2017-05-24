Новая жена младше Геннадия Ветрова на 28 лет

На заре отношений девушка называла артиста по имени-отчеству. И разница в возрасте сильно ощущалась.

Поэт и телеведущий Геннадий Ветров женат уже третий раз. Первая его супруга – артистка эстрады Анастасия Смолина – училась вместе с ним в ЛГИТМиКе, а потом работала с ним в театре "Буфф". Вторая супруга Ветрова – юмористка Карина Зверева – выступала с ним на концертах и участвовала в "Аншлаге". Ну а третьей избранницей 58-летнего юмориста стала совсем юная барышня.

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"Стюардессой она была раньше, – рассказал Ветров. – А познакомились мы очень интересно. Я летел на гастроли в Мурманск. И вот ко мне подошла девушка да так улыбнулась, что я сразу же ее заприметил. Я ведь тогда год как в разводе был. А потом девушка подошла ко мне снова с вопросом: "Вам что-то нужно еще?" Я сказал: "Да, ваш телефончик".





Известному артисту симпатичная бортпроводница не отказала. "На следующий день был праздник всех влюбленных, я решил ее поздравить, – вспомнил Ветров. – Чтобы прощупать почву, говорю: "Вам и вашему парню – счастья в личной жизни". Она ответила, что парня у нее нет. После этих слов я начал ее активно "окучивать". Сначала приглашал на выступления. Постепенно добился ее расположения".





"У нас совсем небольшая разница в возрасте – 28 лет. Согласитесь, по сравнению с возрастом Земли это всего лишь вспышка! Сначала мы ощущали разницу в возрасте. Она меня называла Геннадием Анатольевичем. Тогда я ее стал Оксаной Борисовной называть, и она перестала", – цитирует Ветрова газета "Зажигай!".