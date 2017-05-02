Голый Леонтьев пробежал по улице

Певец в чем мать родила спасался от разъяренного дога. Круги артист нарезал десять минут.

Песни композитора Алексея Гарнизова есть в репертуаре многих российских звезд. Известен он и как постановщик концертных программ - он делал "Еще не вечер" для Лаймы Вайкуле, "Вернисаж" для Ильи Резника, "Маэстро Паулс" Раймонда Паулса, "Атлантида" Филиппа Киркорова, "По лезвию любви" Ирины Аллегровой, а также сольную программу Анастасии Волочковой.

Но плотнее всего он сотрудничал с Валерием Леонтьевым – поклонники помнят нашумевшие программы "Полнолуние", "По дороге в Голливуд", "Фотограф сновидений". Каждая из них становилась событием в российском шоу-бизнесе. "Мы дружим давно, – рассказал Гарнизов. – Написал для него шлягер "Казанова", сделал программу "Полнолуние"… У Валеры, как и у меня, сложная судьба. Это нас сближает".

"Помню, приехали на его подмосковную дачу. Дело было зимой, и Валера предложил после парилки броситься в снег. Вышли из бани, и тут за нами захлопывается дверь! Ключа нет, стоим в чем мать родила, нет даже полотенец. А у Леонтьева был огромный королевский дог по кличке Барсик. Мы минут десять нарезали круги по снегу от Барсика, пока нам кто-то дверь не открыл", – цитирует Алексея Гарнизова портал Eg.Ru.