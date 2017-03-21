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Шоу-бизнес

Елена Подкаминская скрывает вторую беременность

Елена Подкаминская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В последнее время актриса Елена Подкаминская носит свободные наряды. Как уверяют некоторые СМИ, звезда сериала "Кухня" старательно скрывает вторую беременность.
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Коллеги Елены Подкаминской заметили перемены не только во внешности актрисы, которая заметно поправилась, но и в ее поведении. В частности, актриса неожиданно перестала участвовать сразу в двух постановках – "Собака на сене" и "Средство от наследства" и попросила ввести второй состав на ее замену. В театральных кулуарах ходят слухи, что Подкаминская ждет второго ребенка, сообщает Eg.RU.

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Папарацци умудрились выследить актрису возле дома, прогуливающейся с шестилетней дочкой Полиной. При этом в объектив репортеров попал весьма округлившийся живот Елены. который не смогли скрыть ни наряд, ни верхняя одежда. "Лена тут второй год живет в огромной квартире в 100 "квадратов". Часто вижу ее с Полиной – смешная такая девчушка. Няня с помощницей тоже наведываются", – рассказала соседка актрисы Любовь Александровна.

По словам женщины, когда Полина на выходные уезжает проведать бабушку с дедушкой, к Елене приезжает некий импозантный мужчина на дорогом автомобиле. "Несколько раз я с ним в лифте пересекалась. Насколько я поняла, он не актер – иначе я бы его узнала. Очень трепетно к ней относится, да и она, кажется. влюблена по уши. Сейчас она вроде в положении. Пусть у них все сложится. Уж очень мне Леночка нравится", – призналась в чувствах актрисе соседка.

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram обычно предпочитающая облегающие наряды Подкаминская стала публиковать собственные фотографии. на которых позирует в свободной одежде, не сковывающей движений. Более того, лишний раз Елена предпочитает не демонстрировать фигуру, для чего снимается либо крупным планом либо прячась за разными предметами.

Интересно, что ранее в интервью Подкаминская заявляла о желании родить еще детей, но при этом находясь в браке. "Свободные отношения мне кажутся немного странноватыми и малоприменимыми, если дело касается рождения ребенка. Хотя я и согласна, что штамп в паспорте никак не влияет не отношения мужчины и женщины и не дает гарантии, что эти отношения будут долгими и счастливыми", – утверждала актриса.

Напомним, Елена Подкаминская подала на развод с супругом, бизнесменом Александром Пляцевым в 2015 году после семи лет брака. По словам актрисы, муж был не в восторге от ее славы, ревновал к партнерам по съемочной площадке и пытался сделать ее "карманной".

Автор: Наталья Аряева21 марта 2017, 11:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странные наряды Заворотнюк и Подкаминской

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