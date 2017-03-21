Елена Подкаминская скрывает вторую беременность

В последнее время актриса Елена Подкаминская носит свободные наряды. Как уверяют некоторые СМИ, звезда сериала "Кухня" старательно скрывает вторую беременность.

Коллеги Елены Подкаминской заметили перемены не только во внешности актрисы, которая заметно поправилась, но и в ее поведении. В частности, актриса неожиданно перестала участвовать сразу в двух постановках – "Собака на сене" и "Средство от наследства" и попросила ввести второй состав на ее замену. В театральных кулуарах ходят слухи, что Подкаминская ждет второго ребенка, сообщает Eg.RU.

Папарацци умудрились выследить актрису возле дома, прогуливающейся с шестилетней дочкой Полиной. При этом в объектив репортеров попал весьма округлившийся живот Елены. который не смогли скрыть ни наряд, ни верхняя одежда. "Лена тут второй год живет в огромной квартире в 100 "квадратов". Часто вижу ее с Полиной – смешная такая девчушка. Няня с помощницей тоже наведываются", – рассказала соседка актрисы Любовь Александровна.

По словам женщины, когда Полина на выходные уезжает проведать бабушку с дедушкой, к Елене приезжает некий импозантный мужчина на дорогом автомобиле. "Несколько раз я с ним в лифте пересекалась. Насколько я поняла, он не актер – иначе я бы его узнала. Очень трепетно к ней относится, да и она, кажется. влюблена по уши. Сейчас она вроде в положении. Пусть у них все сложится. Уж очень мне Леночка нравится", – призналась в чувствах актрисе соседка.

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Янв 31 2017 в 7:47 PST

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram обычно предпочитающая облегающие наряды Подкаминская стала публиковать собственные фотографии. на которых позирует в свободной одежде, не сковывающей движений. Более того, лишний раз Елена предпочитает не демонстрировать фигуру, для чего снимается либо крупным планом либо прячась за разными предметами.

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Мар 12 2017 в 8:43 PDT

Интересно, что ранее в интервью Подкаминская заявляла о желании родить еще детей, но при этом находясь в браке. "Свободные отношения мне кажутся немного странноватыми и малоприменимыми, если дело касается рождения ребенка. Хотя я и согласна, что штамп в паспорте никак не влияет не отношения мужчины и женщины и не дает гарантии, что эти отношения будут долгими и счастливыми", – утверждала актриса.

Напомним, Елена Подкаминская подала на развод с супругом, бизнесменом Александром Пляцевым в 2015 году после семи лет брака. По словам актрисы, муж был не в восторге от ее славы, ревновал к партнерам по съемочной площадке и пытался сделать ее "карманной".