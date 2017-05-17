Звезда "Дома-2" учит девочек охотиться за богачами

Элен Камирен ведет видеоблог, в котором рассказывает молодым подписчицам, как выгоднее себя преподнести, чтобы стать бессменной женой олигарха.

В очередном выпуске модель раскрыла секрет того, как добиться расположения обеспеченного ухажера. По мнению бывшей участницы телестройки, эффектной внешности теперь недостаточно для того, чтобы произвести впечатление на состоятельного мужчину.

Поводом для подобных рассуждений стала новость о новом президенте Франции – 39-летнем Макроне, женатом на 64-летней женщине. Камирен считает, что несмотря на столь внушительную разницу в возрасте, отношения пары искренние и держатся на взаимоуважении и любви. По словам телезвезды, олигархи предпочитают нынче не оттюнингованных моделей, а богатых духовно, интеллигентных девушек, которые могут сами себя обеспечить в случае необходимости.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Май 16 2017 в 10:07 PDT

"Это тоже очень важно: сегодня можно выйти замуж за богатого человека, а завтра он все потеряет. Вы должны из себя тоже что-то представлять. Конечно, если вы ищете в замужестве только деньги, то вы их найдете. Но это будет краткосрочная история", – заметила брюнетка.

По мнению блогера, любовь видоизменяется, и мужчины сейчас предпочитают выбирать надежного партнера в лице супруги. Основой отношений Элина назвала дружбу и взаимоуважение, поскольку эмоции быстро заканчиваются.

Стоит заметить, что сама Камирен больше года находится в разводе с бывшим участником "Дома-2" Александром Задойновым и воспитывает их дочь Александру. Пара покинула телепроект в 2015 году, но отношения вне проекта молодым людям сохранить не удалось.