Галкин высмеял Литвинову в Грязи

Юморист снял ролик о "богине" российского кино. Поклонники рыдают от точности образа.

Фразы "Как страшно жить" актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова в реальности никогда не произносила. Она родилась у Максима Галкина, когда он только стал изображать со сцены "богиню". И тут же превратилась в афоризм, крылатое выражение. Пародист смог точно поймать интонации, дыхание, артикуляцию и жесты Литвиновой, показать ее как типаж. И с тех пор этот образ стал одним из самых любимых у зрителей, а Максим показывает со сцены Ренату в каждой своей сольной программе.

Сегодня на своей странице в социальной сети Галкин сделал новую пародию на нее. Ролик он снял прямо на телефон в подмосковной деревне Грязь – там у Максима замок. А помочь он попросил местных жителей и продавца деревенского хозяйственного магазина. По сюжету актриса пытается повестить на стену свой фоторпортрет и для это просит привратника пусть ее в скобяную лавку.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 9 2017 в 2:51 PDT

Поклонники в восторге от нового творения Галкина, говорят, что это "огонь" и просят продолжения: " Макс, пожалуйста, побольше таких сценок, можно одну и с Аллой Борисовной провернуть, конечно если она не против. Просто это настолько смешно". Многие считают, что "б ольше всего повезло продавцу хозяйственного магазина: и Макса увидел, и Литвинову услышал, и скотч продал".

