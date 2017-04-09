Бузову с вмятиной на бедре высмеяли за фотошоп

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова выложила в социальной сети Instagram необычную фотографию. Комментаторы высмеяли звезду за то, что та слишком откровенно подкорректировала фигуру на снимке.

Фотографию, которая вызвала шок у поклонников исполнительницы, Бузова сделала в бане. "Хорошо, что я сфотографировалась до того, как начались процедуры", – пошутила певица.

Тем не менее, многие обратили внимание не на откровенный купальник звезды, а на необычную вмятину на ее бедре. "Что за прокол на бедре?" – вопрошает один из комментаторов.

Ямочка на бедре Бузовой выглядит действительно несколько необычно. Если присмотреться к снимку, можно предположить, что звезда несколько переусердствовала с фотошопом, пытаясь сделать свою фигуру лучше, чем она есть на самом деле. "Докатилась, фу! С фотошопом палево, поплыло все, башка больше тела (Орфография автора сохранена – Прим. ред.)", – написал пользователь социальной сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 8 2017 в 1:21 PDT

Напомним, недавно Бузова устроила настоящую истерику на съемочной площадке. Скандал очевидцы запечатлели на видео. Судя по всему, певица должна была предстать в образе ангела на берегу озера.

Как писали Dni.Ru, у телеведущей это получилось с большим трудом: как только звезде дали команду выходить на сушу, она начала кричать. По всей видимости, вода была настолько холодной, что съемки этого эпизода можно было бы назвать пыткой. Ролик был опубликован порталом Life.ru.