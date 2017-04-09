Трагедия в метро Петербурга коснулась семьи Собчак

Известная российская телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу теракта в метро Санкт-Петербурга. Как оказалось, трагедия коснулась семьи журналистки: ее тетя разминулась со смертником.

По словам Собчак, сестра ее мамы Лариса находилась в подземке Петербурга во время теракта. "Она была в 40 метрах под землей, в том самом перегоне метро", – заявила телеведущая.

Собчак добавила, что бомба взорвалась всего спустя десять минут после того, как ее родственница проехала станцию "Технологический институт", передает телеканал "Дождь". Фактически, тетя телеведущей разминулась со смертником.

Напомним, Санкт-Петербург является родным для Ксении Собчак. Ее отец Анатолий был видным политическим деятелем Северной столицы и первым мэром города.

Как писали Dni.Ru, трагедия в подземке Санкт-Петербурга произошла 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

«Петербург, мы с тобой!» Жители Таллина приносят цветы к посольству России pic.twitter.com/z1pcRoax9U — Вестник Петербурга (@NovostiSPb) 4 апреля 2017 г.

По предварительным данным, бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления поезда. Взрывное устройство привел в действие смертник Акбаржон Джалилов. В результате происшествия погибли 13 человек, более 60 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета России предполагают, что преступник мог попасть в метро из-за халатности сотрудника службы безопасности.