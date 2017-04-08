Бузова закатила истерику на съемках

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова приступили к записи нового музыкального клипа. Съемки проходят в очень сложных условиях: звезда устроила истерику из-за слишком холодной воды.

Скандал очевидцы запечатлели на видео. Судя по всему, Бузова должна предстать в образе ангела на берегу озера.

У телеведущей это получилось с большим трудом: как только звезде дали команду выходить на сушу, она начала кричать. По всей видимости, вода была настолько холодной, что съемки этого эпизода можно было бы назвать пыткой. Ролик публикует Life.ru.