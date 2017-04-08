Бузова закатила истерику на съемках
Скандал очевидцы запечатлели на видео. Судя по всему, Бузова должна предстать в образе ангела на берегу озера.
У телеведущей это получилось с большим трудом: как только звезде дали команду выходить на сушу, она начала кричать. По всей видимости, вода была настолько холодной, что съемки этого эпизода можно было бы назвать пыткой. Ролик публикует Life.ru.
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