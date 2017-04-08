Популярная эстрадная пара посмеялась над ульяновским скандалом. И дала бесплатную наводку журналистам.

Всю неделю поклонники обсуждали ульяновский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Многие журналисты написали после него о том, что, мол, зрители остались недовольны выступлением звезд. Выход артистов на сцену задержали на 40 минут, а Агутин якобы появился перед публикой пьяным.

Разумеется, все это чушь. И паре артистов, конечно, неприятно, что шумиха возникла на ровном месте. Повода для скандала было вообще! Леонид Агутин на своей странице в Instagram опубликовал фото и посоветовал всем любителям скандалов и глупости: "Даю бесплатную наводку ульяновским СМИ. Да и федеральные могут не побрезговать. Комментировать фото можно так: "Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа".

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Апр 8 2017 в 2:27 PDT

Ранее Dni.Ru дозвонились до Натальи Николенко – пресс-секретаря Варум, чтобы выяснить, что же произошло в Ульяновске в реальности. "Анжелика заболела, простыла, у нее температура, трудно было петь, но концерт решили не отменять – это было бы неуважением к зрителям, – рассказала Николенко. – И 40 минут, на которые был задержан концерт, потребовались просто для того, чтобы переверстать давно слаженную и отрепетированную программу, убрать из нее те песни, которые Анжелика не сможет вытянуть из-за потери голоса и добавить более легкие в голосовом плане".

Прокомментировала помощница Варум и упреки, что-де Агутин был пьян: "Это все чушь, Леонид бы себе такого не позволил, тем более, что он уже несколько лет вообще не употребляет спиртное".

