Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа
Всю неделю поклонники обсуждали ульяновский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Многие журналисты написали после него о том, что, мол, зрители остались недовольны выступлением звезд. Выход артистов на сцену задержали на 40 минут, а Агутин якобы появился перед публикой пьяным.
Разумеется, все это чушь. И паре артистов, конечно, неприятно, что шумиха возникла на ровном месте. Повода для скандала было вообще! Леонид Агутин на своей странице в Instagram опубликовал фото и посоветовал всем любителям скандалов и глупости: "Даю бесплатную наводку ульяновским СМИ. Да и федеральные могут не побрезговать. Комментировать фото можно так: "Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа".
Ранее Dni.Ru дозвонились до Натальи Николенко – пресс-секретаря Варум, чтобы выяснить, что же произошло в Ульяновске в реальности. "Анжелика заболела, простыла, у нее температура, трудно было петь, но концерт решили не отменять – это было бы неуважением к зрителям, – рассказала Николенко. – И 40 минут, на которые был задержан концерт, потребовались просто для того, чтобы переверстать давно слаженную и отрепетированную программу, убрать из нее те песни, которые Анжелика не сможет вытянуть из-за потери голоса и добавить более легкие в голосовом плане".
Прокомментировала помощница Варум и упреки, что-де Агутин был пьян: "Это все чушь, Леонид бы себе такого не позволил, тем более, что он уже несколько лет вообще не употребляет спиртное".
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