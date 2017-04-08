У Киркорова нашелся брат-близнец

Филипп Киркоров во всю готовится к юбилею: в конце апреля артисту исполнится 50 лет. Ко дню рождения певец получил неожиданный подарок: он нашел брата-близнеца, с которым его якобы разлучили в детстве.

Неожиданной новостью исполнитель поделился с подписчиками в социальной сети Instagram. Киркоров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с загримированным юмористом и телеведущим Гариком Харламовым.

"В преддверии праздника состоялась удивительная встреча с моим братом-близнецом, с которым нас разлучили в детстве... знакомьтесь, Гарик Бедрос Харламов!" – пошутил артист. Подписчики певца оценили его юмор. "Вот прям не отличить. Или вы братья", – пишет один из пользователей сети.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 7 2017 в 3:27 PDT

Многие комментаторы отметили хорошую физическую форму Киркорова. Его "брату-близнецу" же наоборот советовали сбросить вес. "Не помешало бы двойнику немного похудеть! Филипп просто очаровашка – столько энергии в нем!" – выразил мнение один из пользователей. "С гастролями поездишь еще не так похудеешь", – считает другой комментатор.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 2 2017 в 1:52 PDT

Сам же Киркоров рассказал, что фотография с двойником была сделана во время репетиции. По всей видимости, речь идет о шоу, которое пройдет в день рождения певца. "День рождения – это всегда время чудес. А юбилей – особенно!" – написал он.