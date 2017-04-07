Как Шепелев поздравил сына с днем рождения

Бывший гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев продемонстрировал, как поздравил сына Платона с днем рождения. Ведущий опубликовал в Instagram фото аппетитного торта, украшенного фруктами и цифрой "4".

Подписчики принялись активно поздравлять мальчика с днем рождения. "Пусть каждый новый день приносит радость! А этот день для вас пусть будет чудесным, сказочным, волшебным и ярким! Безоблачного вам счастья и больших приятных перемен!", "Здоровья обоим! Пусть все сложится!", "Дмитрий, передайте Платону поздравления от всех нас – людей, которые желают ему добра и счастья! Пусть растет смышленым и здоровым мальчишкой! А вам, Дмитрий, сил, терпения, оберегайте малыша от алчных и злобных людей", – отметили фолловеры.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Апр 7 2017 в 4:45 PDT

Ранее тетя мальчика Наталья Фриске выложила в микроблоге ролик, посвященный Платону. Короткое видео смонтировано из фотографий мальчика и его мамы. Один из снимков, на котором запечатлено, как Жанна в ожидании малыша лежит в траве, нигде не публиковался.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

"Мой Платошка, если бы ты знал, как нам не хватает тебя... – написала Наталья. – С днем рождения, мой любимый мальчишка! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый! Тетя бабушка и дедушка очень любят тебя и всегда помнят о тебе! Спасибо тебе, мой сист, за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!"

Напомним, после смерти Жанны Дмитрий забрал сына себе, несмотря на несогласие родни певицы. Семья Фриске тщетно борется за то, чтобы регулярно видеть малыша, но даже судебное решение, принятое в их пользу по этому вопросу, не изменило ситуации. Тетя, дедушка и бабушка не виделись с Платоном более года. Наталья утверждает, что ведущий заблокировал их телефонные номера.