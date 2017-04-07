Навка сбежала после скандала с Подольской

Татьяна Навка покинула Москву. Прославленная фигуристка показала фото с отдыха, а фанаты предположили, что спортсменка сбежала после скандала с певицей Натальей Подольской, который разгорелся в соцсети.

Татьяна Навка регулярно обновляет свой аккаунт в популярной социальной сети Instagram. Жизнь прославленной спортсменки бьет ключом. Лишь недавно фигуристка выкладывала семейные фотографии из бани, а теперь Татьяна публикует снимок, на котором позирует в гордом одиночестве на фоне пальм. Причем кадр фигуристка предпочла оставить без подписи.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на фото. "Таня и где это вы отдыхаете если не секрет?", "Красотка 💐", "Красавица ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Отлично отдохнуть! 😘Вот эта панама очень красивого цвета у вас😍😍😍 А когда ее украшает такая владелица 😍😍😍", "Танюша, приятного отдыха!!! Просто молодец, обожаю смотреть Ваши выступления с Костомаровым!!! 🔥 🔥🔥", "Тьфу– тьфу!!! Чуть колени за грудь не приняла😂😂😂. Вы труженица!!! Восхищаюсь вашим творчеством!!!" – выразили свое мнение поклонники.

Впрочем, не все позитивно восприняли отъезд Навки. В Сети бродят весьма язвительные комментарии блогеров, которые сводятся к тому, что якобы Татьяна сбежала после скандала с певицей Натальей Подольской, который ранее разгорелся в Instagram.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 6 2017 в 11:02 PDT

Напомним, ранее фигуристка опубликовала видео с дня рождения Владимира Преснякова, в частности, момент, когда именинник поет с другом Леонидом Агутиным, а между ними стоит и подпевает Наталья Подольская. Однако по какой-то причине артистке понадобился микрофон, и она попыталась перехватить его у супруга. Вот тут и случился курьез. Потянув к себе микрофон, Наташа явно не ожидала получить им по зубам, так как Володя в этот момент дернул рукой.

Подписчики негативно восприняли видео. Мол, выложив такое компрометирующее видео, фигуристка буквально подставила певицу. "Нашла веть что заснять такой не ловкий конфуз. Ты Подольскую не перевариваешь или по Преснякову слюни пускаешь", "я прекрасно отношусь ко всем, и не моё право учить, но я бы удалила это видео от посторонних глаз, поскольку сейчас все обсуждают как муж с женой делили микрофон, и все обсуждают градус, воспитана ли она и тд.", "это ж надо так уважать человека, чтобы выложить подобное видео....подло как-то😐", "Сразу видно Навка с Подольской вообще не подружки...😆", – пристыдили Татьяну Навку подписчики. Отметим, что вскоре это видео исчезло со странички фигуристки.