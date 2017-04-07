63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним

Телеведущая противопоставляет себя Алле Пугачевой. И уверяет, что юнцы ее не привлекают.

Татьяна Веденеева – ведущая программ "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" и "В гостях у сказки" – сегодня реализует себя как театральная актриса. На сцене Школы современной пьесы идут несколько спектаклей с ее участием. Но если в премьерном "Rock-n-roll на закате" героиня легендарной тети Тани – вымышленная, то в "Подслушанном, подсмотренном, незаписанном..." персонажи должны были выступать под реальными именами. Происходящее на сцене, таким образом, отчасти словно бы отражает жизнь актеров.

"Я категорически отказалась быть на сцене Татьяной Вениаминовной, – рассказала Веденеева в интервью корреспонденту Dni.Ru. – Настояла на том, чтобы стать Ириной Олеговной. Дело в том, что я играю даму – свою ровесницу, – которая влюблена в 20-летнего юношу. И не дай бог, эта история на сцене спроецировалась бы на меня. Я же не Алла Пугачева, в конце концов! Для меня роман, которому 20 лет, в принципе невозможен. Я не могу себе даже представить такого. Поэтому спектакль я не люблю и все время говорю про это режиссеру".

Что касается личной жизни, то Веденеева предпочитает на эту тему не распространяться. Говорили лишь, что ее первым мужем был художник, мозаики которого находятся в резиденции самого патриарха, а вторым стал бизнесмен, владелец нефтяной компании – с ним она якобы познакомилась во время интервью на телевидении. А безусые юнцы ей совсем не интересны.