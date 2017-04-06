Скандально известному телепроекту "Дом-2" вынесли приговор. Комитет Госдумы не поддержал проект по запрету рекламы шоу в дневное время.

"С учетом того, что реклама, содержащая информацию порнографического характера, в настоящее время не допускается вне зависимости от времени суток, указанные изменения представляются нецелесообразными. При этом ни в законопроекте, ни в законодательстве РФ не содержится определений термина "информация порнографического характера" и "кодировка сигнала". Правительством законопроект не поддерживается. С учетом изложенного рекомендуется Государственной думе отклонить законопроект в первом чтении", – цитирует председателя комитета Сергея Жигарева агентство "Москва".

Автором законопроекта был Ян Зелинский. Он объяснил причину создания такого запрета тем обстоятельством, что, дескать, "получается, показывать сами передачи нельзя, а рекламировать можно?" По мнению Зелинского, рекламное время, несмотря на краткость, в полной мере дает возможность оценить содержание передачи.

"В рекламный ролик вполне умещается информация, содержащая кадры, запрещенные для показа в дневное время. Данные рекламные ролики пропагандируют, вызывают интерес, разрушают представление граждан, в том числе и подростков, о нормальных, общепринятых человеческих отношениях", – заявил автор проекта.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 29 2017 в 10:57 PDT

Отметим, что в мае 2017 года скандально известный телепроект "Дом-2" отметит 13-летие. Многие выходцы "телестройки" стали настоящими звездами отечественного шоу-бизнеса. К примеру, ведущая передачи Ксения Бородина, а также Ольга Бузова, "заклятые подружки" Алена Водонаева и Виктория Боня. Жизни бывших участников "Дома-2" сложились по-разному, однако многочисленные поклонники не могут забыть их яркие образы и поступки в рамках шоу. А многие утверждают, что сейчас телепроект далек от того, каким он был раньше.