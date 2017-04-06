Отец обвинил Бузову во вранье в день теракта

Родной отец восстал против Ольги Бузовой. Мужчина уличил ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" во лжи.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга потряс всю Россию. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Звезды выразили свои соболезнования жертвам и их родным, а многие знаменитости, едва узнав о теракте, немедленно связались с близкими, живущими в Северной столицы, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. Среди таких оказалась и Ольга Бузова.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала фотографию, подписав ее так: "Обзвонила всех своих родных в Питере 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Только что заехала в церковь поставила свечи за упокой и за здравие тех, кто пострадал в этом бесчеловечном акте 🙏🏻💔 Сердце разрывает от случившегося! Люди просто ехали по своим делам и такое... Отдельно хочу сказать некоторым людям – скорбить нужно не в социальных сетях, оскорбляя других, а например съездить в церковь или помолиться за пострадавших 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 и об этом не обязательно писать, вы вынуждаете это делать после огромного количества оскорблений в мой адрес... важно то, что внутри нас... Будьте добрее 🙏🏻"

Лишь сейчас выяснилось, что среди более тысячи комментариев к посту, оказалось и высказывание отца Ольги Игоря Бузова. Причем его содержание весьма неоднозначное. "Оля, всем позвонила? И маме, и папе, и бабушке? Так-то я живу в пяти минутах ходьбы от "Техноложки", если помнишь", – приводит слова Игоря Бузова Life.ru. Однако не успели подписчики ведущей отреагировать, как комментарий мужчины пропал.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 3 2017 в 7:48 PDT

Напомним, теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В 14:40 смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, пострадали порядка 50. По факту теракта возбуждено уголовное дело.