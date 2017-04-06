Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу

Перед "Евровидением" Юлия Самойлова отправилась к пластическому хирургу. Популярная певица тщательно следит за своей внешностью.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Самойлова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в стенах медицинского учреждения. Оказалось, представительница России на конкурсе "Евровидение" посетила пластического хирурга. "Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот наконец попала на прием👍👍👍 О пластике мне думать еще рано конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял! 😉🙏😍 А Вы какие процедуры делаете по мимо масочек и кремов?" – подписала снимок Самойлова.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию певицы. Фанаты выразили мнение, что Юлия и так очень красивая, поэтому что-либо менять в своей внешности ей не следует. "Пластика такая тема – неоднозначная. Красота, конечно требует жертв, но я к примеру не готова ради нее ложиться под нож", "Юлия , пластические хирурги, как и остальные врачи очень нужны ! Тем у кого случилось несчастье, кто остро нуждается восстановлении , возврате внешности.Но ,Вам? Берегите здоровье для других специалистов, искренне Вам желаю как можно реже с ними встречаться! Удачи Вам ! 💖💕💕💕💕💕", "Ты и так очень красивая💕" – написали фанаты Самойловой.

Певица постаралась успокоить разнервничавшихся подписчиков. В комментариях Юлия пояснила, зачем заглянула в клинику пластической хирургии. "ребят, кожу в порядок приводить будем😘" – объяснила популярная певица.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Апр 5 2017 в 12:44 PDT

Между тем до сих пор точно неизвестно, выступит ли на "Евровидении" Юлия Самойлова. Страсти вокруг конкурса не утихают. У репортеров появилась информация, что песенное соревнование могут перенести в Германию. Это выяснилось после того, как известные пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили генеральному директору Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре и представились ей украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.