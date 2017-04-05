67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах

Певица на дне рождения внучки выглядела очень по-молодежному. Благо, фигура позволяет.

На фан-странице певицы Кристины Орбакайте в социальной сети Instagram появилось фото с недавнего празднования дня рождения ее дочери Клавдии. Милый семейный снимок, на котором почти все в сборе – сама Орбакайте, ее супруг Михаил Земцов, отец Миколас Орбакас, отчим Максим Галкин, старший сын Никита Пресняков, младшие брат и сестра Гарри и Лиза. Ну и, конечно, королева-мать – Алла Пугачева.

На торжество Примадонна, судя по фото, пришла в кокетливых коротких черных шортах, черных колготках, лаковых ботильонах и легком – тоже черном – пиджаке-накидке. Вообще, этот мрачный цвет почему-то доминировал на веселом празднике. Даже дети были облачены в черный, что вызвало некоторое недоумение у фанатов. "Грачи прилетели", – прокомментировал фото какой-то остряк.

Публикация от Kristina Orbakaite | Fan Page (@k_orbakaite) Апр 5 2017 в 9:28 PDT

Что же касается Примадонны, то через десять дней ей стукнет 68 лет. Но она находится в хорошей форме – похудела, похорошела. Как писали ранее Dni.Ru, теперь ее внешним видом занимается стилист Алишер. Благодаря ему певица кардинально поменяла образ. Больше никаких угрюмых безразмерных балахонов – теперь Пугачева предпочитает молодежные брюки, дерзкие юбки, яркие носки. "Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, чтобы секси-пекси выглядела, а она стесняется. По мне, так Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты", – заявил Алишер.