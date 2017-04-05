Глебу Клубничке вырезали 2,5 килограмма жира

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2", рэп-исполнитель Глеб Клубничка недавно перенес операцию по уменьшению живота – абдоминопластику. Но, судя по всему, звезда телестройки не собирается правильно питаться.

"Глебу вырезали 2,5 килограмма жировой ткани, смоделировали нижнюю часть живота, – рассказал корреспонденту Dni.Ru близкий друг рэпера Рустам Солнцев. – Операцию провел известный хирург Гайк Бабаян. Сосем скоро уйдут еще два-три килограмма, потому что врач разрушил его жировую ткань с помощью особой жидкости и специальных канюлей. К июню у него полностью исчезнет жировой фартук".

Конечно же, Глеб должен правильно питаться, иначе усилия пластического хирурга сойдут на нет. Но соблюдать диету у него пока не получается. "Глеб еще лежал в больнице, а уже просил купить ему сосиски в булках и спрайт. Полностью пренебрегает диетой", – посетовал Солнцев.

Публикация от MC�� ВЕДУЩИЙ ПРАЗДНИКОВ��RAP (@gleb_zhemchugov) Апр 4 2017 в 7:34 PDT

Тем не менее Клубничку очень радуют перемены во внешности. По словам Рустама, рэпер активно готовится к новой жизни и даже начинает заигрывать с медсестрами в клинике.

Как писали Dni.Ru, после расставания с женой Ольгой Ветер Глеб активно пытался построить отношения на "Доме-2", но его старания не увенчались успехом. В декабре 2016 года ему пришлось покинуть реалити-шоу. После этого Клубничка вплотную занялся собственной внешностью – сделал липосакцию живота. Теперь он планирует уменьшить колени и ляжки, а также нарастить подбородок.