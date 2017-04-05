Звезда "Голоса" разревелась у хирурга

Анастасия Спиридонова рассказала о боли в погоне за молодостью. Но результатом она довольна.

Анастасия Спиридонова известна как финалистка шоу "Голос" и победительница музыкальной телепередачи "Три аккорда" на Первом канале. Певице всего 32 года. Но она уже задумалась над тем, как продлить молодость.

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"Первые инъекции – плазмолифтинг. Женщины не любят говорить о том, что пора что-то делать! В моем случае причина скорее не возраст, а график, режим, бесконечный грим, перелеты. Если честно, на первой процедуре текли слезы и был слышен рев страдающей женщины, после я долго думала о том, сколько же мне придется перенести боли, чтобы не отпустить молодость!" – рассказала Анастасия о визите к пластическому хирургу.

Публикация от Анастасия Спиридонова (@nastena_spiridonova) Апр 5 2017 в 7:06 PDT

Результатом певица оказалась довольна. И решилась снова посетить кабинет красоты. "Сегодня был шок: процедура прошла почти безболезненно. Причина – эффект от двух предыдущих посещений! Не верится, но факт! Не бойтесь боли, дорогие женщины, она почти исчезнет, когда кожа будет в порядке", – заверила своих подписчиц в социальной сети Спиридонова.

Интересно, что Спиридонова всегда экспериментировала с внешностью. Началось же все с ее участия в проекте "СТС зажигает суперзвезду". "Лина Арифулина решила стать нашим продюсером. И первое, что она сделала – привела нас к известному стилисту и попросила: "Сделай с ними что-нибудь". А у меня были длиннющие, не испорченные краской русые волосы. И стилист вынес вердикт: "Ты будешь – огонь!" – рассказала Настя корреспонденту Dni.Ru.

"После этого я плакала две недели, не могла на себя смотреть в зеркало, поняла, что у меня состояние души не совпадало с тем, что я вижу в зеркале. Я привыкала к себе новой очень долго – меняла всю одежду, меняла макияж, поскольку долгое время получалась клоунада. В проекте "Голос" меня не покидало желание вернуться к своему природному цвету волос. Но теперь, когда все привыкли ко мне рыжей, думаю, поздно что-то менять", – заверила Спиридонова.