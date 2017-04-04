Дочь Джеки Чана пыталась убить себя
Матерью Этты является победительница конкурса "Мисс Азия-1990" Элейн Нг. Джеки Чан не был женат на красавице. Их роман продлился недолго, но Элейн успела забеременеть. Актер неоднократно заявлял в интервью, что считает эти отношения ошибкой.
Дочь, родившуюся в январе 1999 года, Джеки так до сих пор и не признал. Она тоже не идет на контакт с Чаном. По словам девушки, она не испытывает к нему родственных чувств.
"Да, он мой биологический отец, но не более того. Его нет, не было и не будет в моей жизни. Джеки Чан для меня просто известный актер, как и для многих других", – заявила как-то раз в интервью Этта.
По слухам, дочь актера уже несколько лет пребывает в состоянии депрессии. Как сообщает гонконгское издание Ming Pao, внимательные пользователи Сети еще в прошлом году обратили внимание, что Этта Нг публиковала в социальных сетях сообщения о самоубийстве.
Теперь же у журналистов появились основания полагать, что девушка пыталась покончить с собой. По информации гонконгских СМИ, в настоящее время дочь актера находится в больнице. По информации сайта Oriental Daily, Этта отправилась 31 марта в Таиланд на отдых вместе с друзьями своей матери. 2 апреля она экстренно вернулась в Гонконг и оказалась в больнице. По предварительным данным, девушка предприняла попытку наложить на себя руки.
Осведомленные источники сообщили репортерам, что у Этты сложные, напряженные отношения и с матерью. В семейные конфликты между женщинами даже вмешивалась полиция.
К слову, у Джеки Чана есть еще 35-летний сын Джейси, матерью которого является тайваньская актриса Джоан Лин. В 2014 году наследник актера был приговорен в Пекине к шестимесячному тюремному заключению за хранение наркотиков. Полиция обнаружила в пекинской квартире Джейси приют наркоманов. Вместе с ним был задержан тайваньский киноактер Кэ Чэньдун. Как оказалось, оба употребили марихуану. Ко всему прочему, в доме Чана-младшего нашли более 100 граммов наркотика.
По иронии судьбы, Джеки Чан в 2009 году был назван в Китае послом доброй воли по борьбе с наркотиками. Сам легендарный актер поддерживает смертную казнь за распространение запрещенных веществ.
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