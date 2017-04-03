Шоу "Вечерний Ургант" и "Давай поженимся" убрали из эфира

Из-за трагедии в метро Санкт-Петербурга крупные российские телеканалы меняют сетку вещания. Из эфира убирают популярные развлекательные шоу вроде "Вечернего Урганта" и "Давай поженимся".

По информации СМИ, из-за взрыва в городе на Неве канал "Россия 1" заменит ток-шоу "Прямой эфир" расширенным выпуском информационно-аналитической программы "60 минут". Позже в эфире телеканала вместо "Специального корреспондента" будет показан экстренный выпуск "Вечера с Владимиром Соловьевым".

"Первый канал" снимет с эфира выпуски двух развлекательных ток-шоу – "Давай поженимся" и "Вечерний Ургант", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу.

"В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге сегодня нас в эфире не будет. Выражаем соболезнования родным и близким жертв этой трагедии", – гласит сообщение на официальной странице шоу "Вечерний Ургант" в Instagram.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Апр 3 2017 в 7:30 PDT

Теракт произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" Московско-Петроградской линии. В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 20 человек, около десяти погибли. Среди пострадавших есть дети. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном.