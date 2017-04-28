Андрей Разин странно ведет себя после смерти сына
С момента скоропостижной смерти 16-летнего сына продюсера Андрея Разина прошло полтора месяца. Каждый день основатель группы "Ласковый май" публикует на своей странице все новые и новые снимки своего мальчика. И поклонники стали опасаться, что у Разина, возможно, случилось помутнение рассудка. Ведь как объяснить иначе, что фотографию умершего ребенка он подписывает: "Всем привет шлет мой любимый сынуля".
"Андрей, я так за вас переживаю!!! Вы себя странно ведете... Ваш инстаграм весь в покойном сыне. Андрей, может, Вам нужна помощь психолога?" – спрашивают поклонники в комментариях. Особенно их взволновала новость о том, что Разин собирается создать в Сочи музей покойного сына.
Об этих планах журналистам сообщил сам Андрей. Якобы на пятом этаже отеля "Разин" появится мемориальный комплекс, посвященный памяти Александра. В нескольких комнатах будут размещены не только фотографии, рассказывающие о молодом человеке, но и его многочисленные картины. Среди них – и последняя работа, написанная накануне трагедии. Певец назвал ее "Лондон", изобразив улицы и сквер в столице Великобритании. Личные вещи, сувениры и игрушки мальчика станут частью экспозиции.
Напомним, что подросток умер в марте этого года. Смерть наступила внезапно, когда он гулял с девушкой. Александр почувствовал себя плохо и упал. Врачи не смогли спасти его – 16-летний парень скончался от сердечного приступа. Позже выяснилось, что с детства он страдал пороком сердца, который не имел симптомов.
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