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Андрей Разин странно ведет себя после смерти сына

Андрей Разин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Поклонники обеспокоены душевным состоянием продюсера. И советуют обратиться за помощью к психологу.
прочитано 1262 раза

С момента скоропостижной смерти 16-летнего сына продюсера Андрея Разина прошло полтора месяца. Каждый день основатель группы "Ласковый май" публикует на своей странице все новые и новые снимки своего мальчика. И поклонники стали опасаться, что у Разина, возможно, случилось помутнение рассудка. Ведь как объяснить иначе, что фотографию умершего ребенка он подписывает: "Всем привет шлет мой любимый сынуля".

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Андрей Разин не может расстаться с умершим сыном

"Андрей, я так за вас переживаю!!! Вы себя странно ведете... Ваш инстаграм весь в покойном сыне. Андрей, может, Вам нужна помощь психолога?" – спрашивают поклонники в комментариях. Особенно их взволновала новость о том, что Разин собирается создать в Сочи музей покойного сына. 

Мы с сынулей подрабатываем .

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Об этих планах журналистам сообщил сам Андрей. Якобы на пятом этаже отеля "Разин" появится мемориальный комплекс, посвященный памяти Александра. В нескольких комнатах будут размещены не только фотографии, рассказывающие о молодом человеке, но и его многочисленные картины. Среди них – и последняя работа, написанная накануне трагедии. Певец назвал ее "Лондон", изобразив улицы и сквер в столице Великобритании. Личные вещи, сувениры и игрушки мальчика станут частью экспозиции.

Всем привет ��. Шлёт мой любимый сынуля. Он всегда с нами!����

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Напомним, что подросток умер в марте этого года. Смерть наступила внезапно, когда он гулял с девушкой. Александр почувствовал себя плохо и упал. Врачи не смогли спасти его – 16-летний парень скончался от сердечного приступа. Позже выяснилось, что с детства он страдал пороком сердца, который не имел симптомов.

Автор: Иван Губкин28 апреля 2017, 15:43

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