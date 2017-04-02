61-летняя Лариса Удовиченко показала голые ноги

Актриса покорила смелым нарядом. Ее кружевное мини произвело фурор.

В Москве в пятый раз вручили премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В "Известия hall" пришло много звезд – Маруся Зыкова, Кристина Бабушкина, Алиса Хазанова, Елена Лядова. Но настоящий фурор произвела актриса Лариса Удовиченко. Она появилась эффектном приталенном пиджаке и модной черной шляпке с алым цветком.

Едва заметная кружевная мини-юбка выгодно подчеркивала красоту и стройность голых ног Ларисы Ивановны. В апреле ей исполнится 62 года, но она находится в отличной форме. Глядя на нее, вспомнилась Чеховская Арадина из "Чайки" с ее словами: "Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".





Напомни, что Лариса Удовиченко снялась в общей сложности более, чем в 120 фильмах, став популярной после роли Маньки-Облигации в "Место встречи изменить нельзя". Она считается одной из самых закрытых актрис – держится на расстоянии не только от журналистов, но и от своих коллег.

