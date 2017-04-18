Скандалист из "Дома-2" женился

Скандально известный бывший участник шоу "Дом-2" Евгений Руднев снова женился. Бывший муж другой звезды телестройки любви Либерж Кпадону, восстанавливающей в данный момент девственность, нашел новую любовь.

Молодой человек не так уж и долго страдал после краха семейной жизни с Либерж. Кпадону и Руднев развелись 16 июня 2015 года. Их брак продлился шесть месяцев. Экс-участница "Дома-2" жаловалась, что муж ей изменял и позволял себе рукоприкладство.

Примечательно, что на Сейшелах Евгений умудрился подраться и с любовницей Кристиной Дерябиной, к которой в свое время ушел от жены.

По информации светских СМИ, новой избранницей темпераментного Руднева стала его клиентка из фитнес-клуба Елена.

Жених и невеста познакомились в спортзале. Девушка занималась у Евгения фитнесом. Она сразу признала в нем бывшую звезду "Дома-2", была в курсе его любовных похождений, но сердцу не прикажешь. За полгода отношений молодые люди поняли, что созданы друг для друга.

Руднев сделал своей зазнобе предложение во время отпуска в Таиланде. Во время романтического ужина Евгений встал на одно колено и преподнес своей избраннице кольцо. Обрадованная Елена ответила своему ухажеру "да". В январе 2017 года влюбленные подали заявление в ЗАГС.

Сегодня стало известно, что Евгений и Елена поженились. Молодожены даже похвастались фотографией официального свидетельства о заключении брака. На безымянных пальцах Руднева и его новоиспеченной жены теперь красуются классические обручальные кольца. Поклонники счастливого жениха завалили его поздравлениями в комментариях.

Некоторые почитатели Евгения надеются, что семейная жизнь с Еленой у него получится лучше, чем с первой женой. Напомним, Либерж Кпадону и Руднев до его измены, еще во время брака, жили как кошка с собакой. Они все время ссорились, причем конфликты начались еще задолго до бракосочетания. Почему-то пара решила, что свадебные фанфары избавят их от бесконечных перепалок. Первым не выдержал муж и через полтора месяца после похода в ЗАГС намекнул, что хочет развода. Примерно в это же время Кпадону публично раскаялась, что согласилась идти под венец с этим незадачливым ловеласом.

