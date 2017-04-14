Врачи пропустили остановку сердца Боярского

"Мише плохо!" – кричала в больнице мать актера. Она-то и вытащила его с того света.

Главный Д’Артаньян страны Михаил Боярский – человек счастливый. Звездная карьера, поклонники, крепкая семья – у него есть все. Но однажды актер едва не умер. Трагедии удалось избежать благодаря интуиции его матери.

"Она всегда чувствовала, если у меня что-то не так, – уверяет актер. – Как-то я пришел домой из бани. "Миша, что случилось?" – "Ничего, все хорошо". – "Нет, рассказывай!" – "Да все нормально!" Но мама не сдавалась, пришлось ей признаться – из-за перепада температур упал в обморок…"

"А как-то мама буквально вытащила меня с того света. Я лежал в больнице, мама была дома. И вдруг в пять часов утра она проснулась, вскочила, поймала такси и помчалась в больницу. Колотила в закрытые двери, в окна, требовала открыть. Когда ее спросили, в чем дело, она выкрикнула: "Мише плохо!" У меня в тот момент останавливалось сердце. Врачи это пропустили, а мама почувствовала", – рассказал артист.

Мамы артиста – Екатерины Михайловны – давно нет на свете – она умерла в 1992 году. Но она, как уверен Боярский, стала его ангелом-хранителем. И мысленно Михаил часто обращается к ней за за советом.

"Уверен, этот мир и тот тесно связаны. Перед смертью мой отец разговаривал со своей мамой, как будто бы она была рядом… Мое представление о рае – вместе я, мама и отец. Моя мама вообще была святой. Она никому не завидовала, не жаловалась на трудную жизнь. Когда дома из еды не имелось ничего, кроме жареной картошки, она устраивала из этого праздник, и все мы радовались. Мама фанатично любила меня. Из-за серьезных проблем со здоровьем ей запрещали рожать. Но она не послушала медиков, и я появился на свет. Ради меня мама оставила сцену", – цитирует Боярского журнал "7 дней".