Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой

Киев нашел способ избежать санкций из-за представительницы России на "Евровидении" Юлии Самойловой. Власти Украины готовы "дополнительно" разъяснить ситуацию Европейскому вещательному союзу.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что, если в отношении Киева встанет вопрос санкций в связи с запретом на въезд в страну представительницы России Юлии Самойловой, власти готовы "дополнительно" разъяснить ситуацию. При этом сам Кириленко считает, что этого не потребуется.

"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU (Европейский вещательный союз. – Прим.ред.). Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", – цитируют Вячеслава Кириленко РИА Новости.

Вопрос о санкциях в отношении Киева встал после того, как генеральный директор организаторов "Евровидения" Ингрид Делтенре рассказала изданию Blick, что если решение об участии России в конкурсе не будет принято в скором времени, то Украине придется понести наказание. Так, страну могут временно отстранить от участия в конкурсе. Впрочем, позднее пресс-служба Европейского вещательного союза опровергла эту информацию.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы "Евровидение" готова принять Германия. Организаторы могут перенести конкурс в Берлин, если Украина не пустит на конкурс Юлию Самойлову "Мы уже все зарезервировали в Берлине", – сообщила Дельтенре.

Как писали Dni.Ru, СБУ закрыла Юлии Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

