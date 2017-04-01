Малахов показал страстные танцы с Бузовой
Ролик появился на странице Малахова в социальной сети Instagram, Телеведущий станцевал с Бузовой во время того, как она исполняла один из своих хитов. Подписчики пришли в восторг от опубликованного видео: его посмотрели более 140 тысяч раз.
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