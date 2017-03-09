Ирина Салтыкова о новом любовнике

Певица Ирина Салтыкова высказалась по поводу слухов о ее новом романе. Артистка утверждает, что привыкла к сплетням.

"Обо мне всю жизнь судачат, распускают нелепые сплетни, я привыкла, – поделилась исполнительница. – ...У меня появилась новая машина, на которой я приехала по делам в один салон. И началось: "У Салтыковой новый любовник". Да я сама ее купила! Но не сообщать же про это каждому встречному-поперечному? Мне лично вообще неинтересно, кто на каком автомобиле ездит и откуда он взялся".

Тем не менее однозначного ответа на вопрос о своем новом увлечении Салтыкова так и не дала. "Мне хочется всех запутать по полной программе, поэтому одним скажу, что купила машину сама, другим – что это подарок любовника. Или даже двух!" – цитирует ее "Теленеделя".

Артистка рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом. "Точно не собираюсь напрягаться ради мужчин. Мне нужен тот, кто меня оценит без всяких ухищрений. И кто меня саму не будет раздражать уже в первую минуту беседы. Но пока встречаю мужчин все больше со знаком минус. Необразованны, невоспитанны, не... А мне-то нужен со знаком плюс! Но уверена, что у самодостаточной, счастливой женщины обязательно все будет хорошо", – отметила Ирина.

В личной жизни певицы было немало разочарований. "Сразу после развода случались, конечно, мимолетные романы, о которых не стоит и говорить. Тогда я воспринимала мужчин как вредителей, не доверяла им. Потом начала выбирать не тех, останавливала свой выбор на слабых, ведомых. Бессознательно, видимо, рассчитывая, что такие не сделают мне больно", – призналась Салтыкова.