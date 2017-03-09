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Шоу-бизнес

Новая потеря Марии Максаковой

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
У Марии Максаковой новая потеря. Оперную диву уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных.
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Журналисты узнали о том, что Мария Максакова официально безработная. Об этом репортерам сообщили в Российской академии музыки имени Гнесиных. "Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили", – приводят слова представителя Академии РИА "Новости".

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Отметим, что это новая потеря в жизни Марии Максаковой. Ранее сообщалось, что оперная дива не общается со своей матерью, известной актрисой Людмилой Максаковой. Об этом сообщила сама артистка. Репортерам удалось выудить из не желающей общаться с представителями СМИ Максаковой единственный комментарий. Они поинтересовались у нее, поддерживает ли она связь с дочерью. "Ничего не знаю. Нет, телефон отключен", – сообщила о потере связи с наследницей Людмила Максакова.

Отметим, что Мария Максакова пообщалась с зарубежными журналистами. Оперная дива дала интервью норвежскому изданию, в котором призналась, что ее новая жизнь стала для нее испытанием. "Не то чтобы я была очень напугана. Я только чувствую себя бессильной. Бесполезно пытаться объяснить свои действия", – призналась она.

В России об отъезде Марии Максаковой и ее супруга Дениса Вороненкова говорят неоднозначно. Так, продюсер Максим Фадеев признался, что разочарован поступком артистки. "Я все могу понять, но есть один нюанс, который мне кажется важным отметить. Как бы там ни было, как бы ты ни не любил правительство своей страны или как бы тебе не нравился строй, в котором ты сегодня жил – но заливать помоями и грязью свою страну нельзя. Она все равно дала тебе жизнь, хлеб, воспитание, образование. Если тебе все это опостылело и не нравится – езжай куда хочешь, но молчи!" – написал в своем Instagram Фадеев.

Автор: Наталья Аряева9 марта 2017, 14:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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