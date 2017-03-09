Мать потеряла связь с Максаковой

Журналисты пообщались с родительницей сбежавшей из России оперной дивы Марии Максаковой. По словам матери артистки, та отключила телефон, и Людмила не может с ней связаться.

Репортеры умудрились разговорить обычно отправляющую в "долгое эротическое путешествие" представителей СМИ Людмилу Максакову относительно ее дочери Марии, которая недавно покинула Россию вслед за мужем Денисом Вороненковым. Журналисты захотели узнать, поддерживают ли мать и дочь отношения. "Ничего не знаю. Нет, телефон отключен", – приводит короткой комментарий артистки Life.ru.

Ранее журналисты пообщались со снохой Марии Максаковой, матерью ее племянника Петра Екатериной Добрыниной. По словам женщины, отъезд Максаковой стал для ее родителей настоящей трагедией. "После отъезда Маши мы не общались, у нее выключены все телефоны! В наших семьях никогда не было предателей, и ее отъезд ничего, кроме глубокого разочарования в ней, не вызывает. Очень сильно переживают ее родители. Конечно, для них это трагедия", – отметила Добрынина.

Об отъезде Марии Максаковой не высказывался только ленивый. Не смог пройти мимо новости и сатирик Михаил Задорнов. "В то время как беженцы стремятся в Германию, Мария Максакова – первый гражданин Германии, сбежавший на Украину", – констатировал артист.

Российский певец Олег Газманов возмущен поступком бежавшей в Киев Марии Максаковой. Артист назвал поступок оперной дивы омерзительным. "Я вообще не понимаю, как она прошла по спискам в Госдуму, и он тоже. Я бы никогда не пошел на такое лицемерие, будучи избранником народа", – отметил Газманов.

Как писали Dni.Ru, скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как стало известно, что оперная певица с мужем депутатом Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг Максаковой проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Он объявлен в розыск.

