Джигурда эротично поздравил с 8 Марта

Известный своим экстравагантным поведением артист Никита Джигурда поздравил женщин с 8 Марта и посвятил им собственное стихотворение. К сообщению он прикрепил видео с песней для Марины Анисиной.

Покоритель женских сердец Никита Джигурда с ноября 2016 года вернулся в стан холостых людей. Международный женский день он использовал как повод, чтобы обратиться ко всем дамам, которые ему дороги. Им он посвятил стихотворение, текст которого артист опубликовал на своей странице в Twitter.

Я из горла пью за всех ДАМ

И за НЕ ДАМ я тоже пью,

За то, чтоб междуножный ХрАм

Все береглИ, кого ЛюблЮ!

Нашел в своем поздравлении артист возможность напомнить о своих чувствах к бывшей жене. Так, Никита Джигурда прикрепил к сообщению видеофрагмент с шоу "Прямой эфир". На записи артист исполняет пронзительную песню о своей любви к фигуристке Марине Анисиной.

Напомним, актер развелся с фигуристкой в ноябре 2016 года. По словам адвоката последней, причиной расставания стало безответственное отношение артиста к ней и к детям. При этом Никита Джигурда неоднократно намекал, что Марина Анисина может вернуться к нему. Сама она пообещала, что будет активно бороться со своими недругами и бывшим мужем.

