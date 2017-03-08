Джигурда эротично поздравил с 8 Марта
Покоритель женских сердец Никита Джигурда с ноября 2016 года вернулся в стан холостых людей. Международный женский день он использовал как повод, чтобы обратиться ко всем дамам, которые ему дороги. Им он посвятил стихотворение, текст которого артист опубликовал на своей странице в Twitter.
Я из горла пью за всех ДАМ
И за НЕ ДАМ я тоже пью,
За то, чтоб междуножный ХрАм
Все береглИ, кого ЛюблЮ!
Нашел в своем поздравлении артист возможность напомнить о своих чувствах к бывшей жене. Так, Никита Джигурда прикрепил к сообщению видеофрагмент с шоу "Прямой эфир". На записи артист исполняет пронзительную песню о своей любви к фигуристке Марине Анисиной.
Напомним, актер развелся с фигуристкой в ноябре 2016 года. По словам адвоката последней, причиной расставания стало безответственное отношение артиста к ней и к детям. При этом Никита Джигурда неоднократно намекал, что Марина Анисина может вернуться к нему. Сама она пообещала, что будет активно бороться со своими недругами и бывшим мужем.
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