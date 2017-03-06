Лоза защитил Литвинову от нападок

Развлекательное шоу "Минута славы" продолжает будоражить сознание зрителей. Один скандал сменяется другим, в частности, общественность недовольна судейством Ренаты Литвиновой и Владимира Познера, достается и Сергею Юрскому, однако Юрий Лоза неожиданно поддержал членов жюри.

Юрий Лоза высказал свое мнение относительно шумихи вокруг "Минуты славы" на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Популярный исполнитель и музыкант отметил, что не видит ничего предосудительного в поведении членов жюри: Сергея Юрского, Сергея Светлакова, Ренаты Литвиновой и Владимира Познера.

"Многие хают Ренату Литвинову, которая на шоу "Минута славы" сначала не поддержала восьмилетнюю девочку, а потом назвала танцора без ноги ампутантом и посоветовала ему пристегнуть протез. Я это действо не смотрю, но тут специально нашел в интернете эти номера и их обсуждение членами жюри. Если честно, я так и не понял, к чему цепляются обвиняльщики", – заявил Лоза.

Музыкант по пунктам аргументировал свою позицию. "Первое: девочке навязали песню Земфиры только потому, что в жюри сидит ее подруга, снимавшаяся в клипе на эту песню. Данный текст и взрослые-то не понимают, а тут восьмилетний ребенок! К тому же пока ещё слабенький в профессиональном плане: ей бы детство прожить, а ее уже на сцену вытолкали – славу добывать. Второе: ампутант – это официальное название людей с ампутированной конечностью или конечностями, а никакое не обидное прозвище. Сегодняшний уровень протезирования позволяет людям, потерявшим ногу (или ноги) не только ходить, но и довольно быстро бегать. Я уже видел этот номер в клипе Фадеева и Наргиз, он действительно впечатляет и трогает. Но встревать с этим номером в соревновательную (!) программу наравне со здоровыми людьми – это неправильно и по-своему аморально. Здесь я соглашусь с Владимиром Познером, назвавшим то, что увидел – "запрещенным приемом", – написал Юрий Лоза.

Артист заявил, что следует "раздолбать" не членов жюри, а организаторов. Дескать, не следует участникам шоу соревноваться между собой. "Если хотите дать людям "минуту славы" – так и дайте! Пусть они самовыражаются, но не состязаются! Не сталкивайте лбами детей с инвалидами и не заставляйте медийных товарищей выбирать – кто проходит дальше, а кто– нет! Не должно быть тут никаких победителей! Получил свою минуту славы, и домой! Дай другим возможность показать себя! У нас талантов – пруд пруди!" – заключил Юрий Лоза.