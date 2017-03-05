Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"

Телеведущая Ксения Собчак побывала на вечеринке в честь дня рождения супермодели Натальи Водяновой. Звезда сделала необычный снимок – она сфотографировалась с девушкой в образе "трупа невесты".

Странной фотографией Собчак поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. "Найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней! 😂😂😂", – гласит подпись к снимку.

Подписчики Собчак отметили ее красоту на фоне необычного образа модели. Некоторые комментаторы уверены, что звезда специально сфотографировалась с трупом невесты, чтобы выглядеть привлекательнее. "Возить страшную подругу с собой – это мило!" – пишет один из них.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 4 2017 в 3:09 PST

Примечательно, что "злые языки" начали ругать Собчак даже после такого снимка. "Локти грязные помой", – пишет придирчивый пользователь. "В серебристом сильно выигрывает", – шутит другой комментатор.

Важно отметить, что пользователи сети зачастую критикуют Собчак за опубликованные снимки. Большинству "диванных экспертов" не нравятся наряды, которые подбирает звезда.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 23 2017 в 3:14 PST

Напомним, недавно Ксения Собчак стала матерью – 18 ноября 2016 года она родила мужу Максиму Виторгану сына. Многие пользователи считают, что после этого телеведущая просто преобразилась – они пишут, что материнство пошло ей на пользу.