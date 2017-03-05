Что известно о юном фаворите Волочковой

Балерина благоволит актеру Артуру Решетову. Возможно, именно благодаря ей он быстро влился в тусовку.

Сегодня исполнителя главной роли в фильме "Его звали Николаус" и популярного видеоблогера Артура Решетова узнают на улицах. Он быстро влился в шоу-бизную тусовку. "В свое время я участвовал в популярной теле программе "Звезды решают все".Там меня заметили и пригласили на кастинг", – рассказал Артур Dni.Ru.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 3 2017 в 11:55 PST

Потом он пошел учиться на актерские курсы, окончил еще и курсы телеведущих в "Останкино". И вскоре на него обратила профессиональное внимание сама Анастасия Волочкова! Когда у Артура был день рождения, балерина опубликовала в своем микроблоге обращение к нему: "Спешу поздравить прекрасного человека Артура Решетова. Артур – начинающий актер и модель. Я желаю тебе, Артур, добиться успехов на своем поприще, обязательно быть успешным и счастливым. Иди смело к своей цели. И добивайся Ее!!! С днем рождения тебя, лови мои лучи позитива и успеха ! Мой котик Лакки присоединяется к поздравлениям!" Интересно, что ни до, ни после Волочкова так красиво никого не поздравляла.





В тусовке тут же стали гадать, что связывает их. Но Артур лишь многозначно улыбается и не подтверждает досужие сплетни. "Я уже решил: когда надумаю жениться, обращусь к Розе Сябитовой. Смотрю "Давай поженимся!" и каждый раз восхищаюсь, как она хорошо разбирается в невестах! Кстати, было бы неплохо, если бы мою невесту одобрили Тамара Глоба или Василиса Володина".