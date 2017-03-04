Звезда Голливуда Натали Портман во второй раз стала мамой. Знаменитая актриса родила дочку своему возлюбленному – 39-летнему хореографу Бенжамену Мильпье.

Как сообщил журналистам официальный представитель 35-летней Портман, девочку назвали Амалией. Роды прошли без осложнений, актриса и ребенок чувствуют себя прекрасно.

Именно из-за счастливого события Натали пропустила церемонию вручения статуэток "Оскар". Она была в одной из номинаций. По информации иностранных СМИ, актриса стала мамой за четыре дня до премии, и только сейчас репортеры обо всем узнали. В данный момент звезда Голливуда и ее второй ребенок готовятся к выписке из роддома.

О беременности скрытной Портман стало известно в сентябре 2016 года. Тогда Натали продемонстрировала свой округлившийся живот на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. В тот вечер состоялась премьера фильма "Планетарий", в котором актриса сыграла одну из главных героинь.

Natalie and Benjamin looking sooo beautiful!�� Публикация от Natalie Portman (@natalieportmanpage) Янв 15 2015 в 10:48 PST

Натали и ее избранник Бенджамин Мельпье поженились в 2012 году и воспитывают общего сына Алефа, которому исполнилось пять лет. Несколько лет назад Натали переехала к мужу в Париж. И такие перемены дались ей непросто. В частности, после суетного Голливуда она пока никак не может привыкнуть к другому укладу жизни.

"Знаете, я только после двух лет жизни в Париже обнаружила, какие дикие здесь, в Лос-Анджелесе, нравы! Нет, правда-правда! Во Франции люди тебя постоянно оценивают. Даже если не говорят об этом вслух. Как ты выглядишь, как одета, уместно ли твое поведение в данном месте в данной ситуации. Поэтому вы никогда не позволите себе выйти на улицу в Париже в спортивной одежде или в шлепанцах и шортах, тем более в чем-то яркого цвета. Ни за что на свете. А здесь – раздолье ярких, подчас до слепоты, цветов и вещей, иными словами, полный кайф!" – призналась скучающая по США Натали.