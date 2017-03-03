Кончаловский сообщил о потере Маши

По словам режиссера, все случилось в деревне у прадедушки. Близкие были озадачены. По их мнению, лучше бы девочка съела крота.

Дочери Егора Кончаловского Марии в этом году исполнится шестнадцать лет. Она рождена от брака с актрисой Любовью Толкалиной, с которой Егор недавно расстался после двадцати лет совместной жизни. Режиссер поделился с подписчиками своей страницы в Instagram трогательным снимком дочери.

"Когда уже довольно взрослая дочка Маша попала в деревню к прадедушке Паше в Рязанской области, то тотчас затерялась в садах и огородах. А когда вернулась, мы с любопытством гадали: что же она съела – все-таки малинку или крота? Крота бы лучше – мясное, сытное, да и огород портит!" – с юмором подписал кадр Егор.

"А я думала, что это вы, Егор, в детстве. Доченька очень похожа на папу!", "Какая прелесть", "Любочкина девочка", – восторженно комментируют снимок пользователи.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Фев 23 2017 в 10:31 PST

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Фев 21 2017 в 11:34 PST

Интересно сравнить маленькую Машу с отцом, когда он был примерно в одном с ней возрасте. Режиссер в своем микроблоге регулярно публикует детские фотографии. На них он предстает то с мамой-актрисой Натальей Аринбасаровой, то с бабушкой-переводчицей Натальей Кончаловской.