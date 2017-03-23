Панин раскрыл секрет скандала с собакой

Актер Алексей Панин наконец-то раскрыл причину скандала, разразившегося вокруг видео с участием мужчины, похожего на него, некой женщины и собаки. Артист утверждает, что ведущий программы "Говорим и показываем", в которой и был продемонстрирован ролик, придумал громкую историю много лет назад.

На снимке, который Алексей опубликовал в Instagram, запечатлен сам Панин с симпатичной чихуа-хуа на коленях. Актер беседует с Закошанским – судя по всему, дело происходило в автобусе для съемочной группы. "Вот так Леня Закошанский придумывал скандальную историю про меня и собаку", – не то в шутку, не то всерьез подписал снимок артист.

"Думаете, у него еще тогда фантазии возникли?" – поинтересовалась одна из поклонниц. Другие посоветовали кумиру не забивать голову. Кое-кто начал придумывать способы наказания для Закошанского, который вольно или невольно подставил артиста.

Впрочем, недавно Панин признался, что его жизнь стала размеренной и упорядоченной – судя по всему, Алексей редко вспоминает о некрасивом скандале, в который оказался втянут. "Вот уже целую неделю я живу жизнью настоящего театрального актера, – разоткровенничался он в одном из видеороликов. – Я просыпаюсь в одно и то же время, еду на репетицию в одно и то же время, я встречаюсь каждую неделю с одним и тем же партнером – с Толей Журавлевым, мы каждый день проходим заново и заново то, что сделали вчера. Двадцать лет я, наверно, подсознательно пытался бежать от такой жизни и пытаться доказать всем и себе, что это не моя жизнь. Двадцать лет я пытался переезжать из города в город, менять декорации, менять съемочные площадки, менять театры – только чтобы не жить такой монотонностью. И сейчас я это получил".

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Мар 21 2017 в 11:25 PDT

Напомним, в октябре 2016 года в передаче "Говорим и показываем" продемонстрировали ролик, в котором мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Разразился страшный скандал. Сам актер достаточно убедительно доказал, что на видео запечатлен не он. "Во-первых, на спине человека, снятого на видео, нет татуировок. А у меня их три. Кто-то скажет, мол, да этот ролик могли снять давно, когда у Панина еще не было татуировок. Но тут еще одна деталь. У мужчины на видео седые волосы. А у меня десять лет назад – в то время, когда я сделал первое тату, не было седых волос", – утверждал артист.