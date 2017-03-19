Юный фаворит Волочковой запал на Бузову

Актер Артур Решетов рассказал о новом увлечении. Хотя чувства его пока исключительно платонические.

Исполнитель главной роли в фильме "Его звали Николаус" и популярной видеоблогер Артур Решетов удивил поклонников. Еще недавно все обсуждали его возможные отношения с Анастасией Волочковой. Масла в огонь подлила сама балерина, опубликовав в своем микроблоге трогательное послание к Артуру.

Сам 21-летний Решетов возможную связь с 41-летней Волочковой никак не комментировал, уверял, что о чем-то серьезном ему некогда сейчас из-за работы думать и с Настей его связывает только дружба. А если ему захочется жениться, то он обратится к профессиональной свахе Розе Сябитовой за советом.

Но, кажется, программа "Давай поженимся!" остается без потенциального героя. Дело в том, что Артур Решетов признался в симпатии к... телеведущей Ольге Бузовой. "Она мне кажется очень интересным человеком, – заверил Артур Dni.Ru. – Умная, пробивная, идущая только вперед, несмотря на обстоятельства и завистников. Она многого добилась, реализовалась на разных поприщах и вызывает у меня искренне уважение и симпатию".





"Несколько дней назад я вернулся из Сочи, где отдыхал на горнолыжном курорте "Красная Поляна". Так вот, меня там согревал пуховик из коллекции, которую рекламировали Бузова и ее бывший муж. Увы, мы с ней лично пока не знакомы, но я этого очень хочу. Тем более, Ольга сейчас не замужем!", – смеется Артур.

Напомним, Артур сегодня – один из самых перспективных молодых артистов. Он быстро влился в шоу-бизную тусовку. "В свое время я участвовал в популярной теле программе "Звезды решают все".Там меня заметили и пригласили на кастинг. С тех пор началась другая жизнь", – рассказал Артур.

