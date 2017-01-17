Беременная Стоцкая перестала быть рыжей

Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж. Популярная певица и актриса впервые решилась изменить привычному рыжему цвету. Отныне она шатенка.

Теперь подругу Филиппа Киркорова невозможно узнать. Результат работы стилистов необычайно порадовал исполнительницу. Муж Стоцкой Сергей не возражал против таких необычайных перемен в ее облике.

Анастасия поделилась своим свежим портретом в Instagram, устроив переполох в рядах многочисленных поклонников. Новый оттенок волос подчеркнул дивный цвет глаз артистки.

"Та-дам! 👩🏻 Любимый был не против, а я в полном восторге!😍👏. Я не спрашиваю – хорошо или нет, а показываю то, что обещала. Это💣 Спасибо невероятному мастеру @sergheg... А главное – это ведь оттенок, наиболее близкий к моему естественному цвету волос. Я родилась черненькой, друзья👧🏻", – призналась Стоцкая.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya) Янв 17 2017 в 7:24 PST

Подписчики певицы засыпали ее комплиментами. "Как же классно!!!", "Это смело!!!!👏👏👏👏", "Очень круто", "Супер 👏", "Тебе хорошо", "красота нереальная! Супер! Очень идет и вы совсем другая теперь!", "Так намного лучше!", "Боже, вам безумно идет", "Красавица! Очень идет. Прям все как надо", "Лучше так", "Мне кажется Анастасия вам и рыжей и блондинкой и брюнеткой и шатенкой хорошо будет)))) у вас лицо бебифейс настоящий, так что все 👍", "Очень красивая! Домашняя! Хорошенькая! Вам этот цвет к лицу!" – восторгаются комментаторы. И лишь только единицы заявили, что с привычным рыжим звезде было лучше.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya) Дек 1 2016 в 11:13 PST

К слову, ранее Анастасия порадовала публику другим откровением. Она наконец перестала скрывать свое интересное положение. Стоцкая опубликовала в соцсетях фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. На этот раз исполнительница не пыталась сделать так, чтобы ее широкий наряд смотрелся гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно обняв его руками.

"Счастье женщина не может скрывать бесконечно...💁 Вот и скоро вылупится мой птенчик. 🐣" – подписала снимок Стоцкая. Далее артистка порекомендовала всем желающим ловить момент и скорее бежать на ее выступления. Анастасия сообщила, что еще в феврале сможет выйти на сцену.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya) Янв 15 2017 в 6:45 PST

"Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. 🙏Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!✌😘" – обратилась к своим почитателям артистка.