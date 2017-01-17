Беременная Стоцкая перестала быть рыжей

Российская актриса о соседстве с Путиным Натали беременна Зверева закидали трусами и лифчиками Бузова обидела известную актрису Дом-2
Шоу-бизнес

Сломавший позвоночник Степанов прикован к больничной койке

Звезда "Обитаемого острова" больше не может ходить
Шоу-бизнес

Бледанс взбудоражила россиян новой грудью (фото)

Актриса продемонстрировала роскошный бюст на отдыхе
партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
19:44
На свет появился первый ребенок от трех родителей
19:26
Украине пообещали новые котлы после агрессии Авакова
19:15
Племянница о Плисецкой: Она могла обидеть
19:14
На Урале похитили 12-летнюю девочку (видео)
18:47
В центре Москвы столкнулись два автобуса
18:33
Яценюк впал в истерику из-за слов Ле Пен
18:32
Знаменитые прически политиков
18:02
В "Газпром" внедрился американский шпион
17:49
"Газпром" выставил Киеву счет на пять миллиардов
17:37
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
17:33
Красиво сделанные зубы больше не в моде
17:21
Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе (видео)
17:02
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
16:47
Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"
16:39
Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
16:30
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
16:29
Пьяный священник хотел сбежать с места ДТП
16:28
Запад гнобит Трампа за "русский компромат"
16:13
Лучшие роли Джима Керри
16:05
Патриарх Кирилл свалился с простудой
15:58
Пресс-конференция Путина и Додона. Online
15:52
Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде
15:51
Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей
15:47
Значение имени Людмила
15:30
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
15:19
Умер известный художник Сергей Куприянов
15:14
Мужчина вел Facebook жены в попытке скрыть ее убийство
15:12
Как правильно подготовиться к крещенскому купанию
15:01
Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
15:01
Спящие под одеялом коты покорили Сеть
14:55
Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде
14:50
Лавров осадил украинского журналиста
14:48
"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением
14:38
Где в России живут самые злостные должники
14:30
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
14:28
В Сети зря поиздевались над Лукашенко
14:19
Депутаты объяснили улучшение качества работы Думы
14:12
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
14:02
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
14:02
Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой
13:58
Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией
13:54
Больная раком певица после операции: Ад существует
13:53
Раздевшаяся беременная Гордон о разрыве с любимым
13:47
В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
13:44
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
13:36
В Давосе открылся Всемирный экономический форум
13:27
Священника выгнали с работы после пьяного ДТП
13:24
Американцы выиграли у России суд по делу о "законе Димы Яковлева"
13:09
Самые безумные диеты XX века
13:08
Киркоров странно поздравил Николаева
13:06
Рынска разразилась бранью из-за отравления
13:05
Выживший Элвис Пресли появился на публике
13:05
При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
12:57
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
12:44
Знаменитости с усами
12:44
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев
12:42
Нагиев очень тяжело пережил развод
12:38
Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев
12:17
Кремль о поломке самолета Путина
12:16
Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы
12:09
Мама Воробьева о предательстве: Бог все видит
12:06
Россияне рассказали о планах на 2017 год
12:01
В Москве ограбили королеву красоты
12:00
Бузова обидела известную актрису
11:55
Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
11:50
США ставят Кличко президентом Украины
11:49
Астролог назвала опасные дни 2017 года
11:44
Сергея Зверева закидали трусами и лифчиками
11:44
Узбек признался в бойне в турецком клубе
11:32
Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе
11:31
В Японии перевернулся грузовик с кислотой
11:26
Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника (видео)
11:26
Стас Михайлов: Трагедия живет в нашем доме
11:22
Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
11:17
Спасатели прекратили поиски Boeing MH370
11:02
Певица Натали: Да, я жду ребенка
10:59
Украина назвала войну с историей уходом от варварства
10:51
Изменившегося Агутина сравнили с Шварценеггером
10:46
Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище
10:28
За машинистами метро проследят при помощи датчиков
10:23
Госдума сосредоточилась на качестве законопроектов
10:14
Порошенко придумал план возвращения Крыма
10:04
Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика
09:47
Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
09:46
"Единая Россия". Перемены
09:26
Какая погода ожидает россиян на Крещение
09:19
США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа
09:09
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
08:44
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
08:43
Самолет Путина получил повреждения
08:37
Ле Пен: Крым никогда не был украинским
08:32
Что ждет зарплаты россиян
08:22
Тарасов высказался о Бузовой после развода
08:07
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
05:46
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
00:48
Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
21:55
Американцы разлюбили Трампа
21:40
Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:20
Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Шоу-бизнес

Беременная Стоцкая перестала быть рыжей

Анастасия Стоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж. Популярная певица и актриса впервые решилась изменить привычному рыжему цвету. Отныне она шатенка.
прочитано 277 раз

Теперь подругу Филиппа Киркорова невозможно узнать. Результат работы стилистов необычайно порадовал исполнительницу. Муж Стоцкой Сергей не возражал против таких необычайных перемен в ее облике.

ПО ТЕМЕ

Анастасия Стоцкая рассказала о беременности

Стоцкая призналась в "дикой любви" к известному актеру

Анастасия поделилась своим свежим портретом в Instagram, устроив переполох в рядах многочисленных поклонников. Новый оттенок волос подчеркнул дивный цвет глаз артистки.

"Та-дам! 👩🏻 Любимый был не против, а я в полном восторге!😍👏. Я не спрашиваю – хорошо или нет, а показываю то, что обещала. Это💣 Спасибо невероятному мастеру @sergheg... А главное – это ведь оттенок, наиболее близкий к моему естественному цвету волос. Я родилась черненькой, друзья👧🏻", – призналась Стоцкая.

Подписчики певицы засыпали ее комплиментами. "Как же классно!!!", "Это смело!!!!👏👏👏👏", "Очень круто", "Супер 👏", "Тебе хорошо", "красота нереальная! Супер! Очень идет и вы совсем другая теперь!", "Так намного лучше!", "Боже, вам безумно идет", "Красавица! Очень идет. Прям все как надо", "Лучше так", "Мне кажется Анастасия вам и рыжей и блондинкой и брюнеткой и шатенкой хорошо будет)))) у вас лицо бебифейс настоящий, так что все 👍", "Очень красивая! Домашняя! Хорошенькая! Вам этот цвет к лицу!" – восторгаются комментаторы. И лишь только единицы заявили, что с привычным рыжим звезде было лучше.

К слову, ранее Анастасия порадовала публику другим откровением. Она наконец перестала скрывать свое интересное положение. Стоцкая опубликовала в соцсетях фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. На этот раз исполнительница не пыталась сделать так, чтобы ее широкий наряд смотрелся гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно обняв его руками.

"Счастье женщина не может скрывать бесконечно...💁 Вот и скоро вылупится мой птенчик. 🐣" – подписала снимок Стоцкая. Далее артистка порекомендовала всем желающим ловить момент и скорее бежать на ее выступления. Анастасия сообщила, что еще в феврале сможет выйти на сцену.

"Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. 🙏Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!✌😘" – обратилась к своим почитателям артистка.

Автор: Елена Алешина17 января 2017, 19:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимицы Филиппа Киркорова

567

комментарии

Политика

Яценюк впал в истерику из-за слов Ле Пен
Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
Лавров осадил украинского журналиста

Шоу-бизнес

Беременная Стоцкая перестала быть рыжей
Сломавший позвоночник Степанов прикован к больничной койке
Бледанс взбудоражила россиян новой грудью (фото)
Резник об "огоньках" с Пугачевой: Это кощунство!

Проишествия

Узбек признался в бойне в турецком клубе
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Lifestyle

Лучшие роли Джима Керри
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
Выживший Элвис Пресли появился на публике
Lifestyle

Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни

Знаменитый режиссер дал большое интервью Dni.Ru
Шоу-бизнес

Больная раком певица после операции: Ад существует

Измученная нечеловеческой болью артистка показала фото из больницы
Шоу-бизнес

"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением

Платья популярной певицы оказалось чрезвычайно декольтированным
Авто

Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде

Бизнесмен пригрозил дочери ссылкой в другой город

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

В "Газпром" внедрился американский шпион
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
На Ямале нашли "золотые" детсады
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru