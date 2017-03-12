Собчак высмеяли за странный наряд

Бывшая телеведущая "Дом-2" Ксения Собчак не перестает удивлять экстравагантными нарядами. Новая фотография звезды в социальной сети повергла в шок даже ее поклонников.

На опубликованном в Instagram снимке Собчак предстала перед подписчиками шубе весьма необычной расцветки. Причудливые узоры, необычного цвета штаны и черное меховое горло – каждая деталь подверглась критике интернет-сообщества.

"Приятно удивлена новой коллекцией", – пишет Собчак. При этом самые преданные поклонники бывшей ведущий "Дом-2" лишь выразили сомнение в том, что подобный наряд действительно может кому-то понравиться.

Тем не менее, большинство пользователей не сдерживали своих эмоций относительно "модного лука" звезды. "Старьевщица", "Цвет ковра со стены", "Цирк уехал, клоуны остались", "Наряд для бабули", "Таджики в городе", – и это лишь самые безобидные из комментариев, оставленных под публикацией.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 12 2017 в 5:53 PDT

Отметим, критике подвергается практически каждый наряд Собчак. При этом чаще всего среди комментаторов находятся и те, кто положительно относятся к выбору бывшей ведущей "Дом-2". Этот снимок можно назвать исключением: на момент публикации под ним практически не было лестных комментариев в адрес звезды.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 24 2017 в 12:03 PST

Иногда наряды Собчак называют похожими на ковер, иногда – на халат. Важно отметить, что ни один ее образ не оставил подписчиков равнодушными.