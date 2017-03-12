Собчак высмеяли за странный наряд
На опубликованном в Instagram снимке Собчак предстала перед подписчиками шубе весьма необычной расцветки. Причудливые узоры, необычного цвета штаны и черное меховое горло – каждая деталь подверглась критике интернет-сообщества.
"Приятно удивлена новой коллекцией", – пишет Собчак. При этом самые преданные поклонники бывшей ведущий "Дом-2" лишь выразили сомнение в том, что подобный наряд действительно может кому-то понравиться.
Тем не менее, большинство пользователей не сдерживали своих эмоций относительно "модного лука" звезды. "Старьевщица", "Цвет ковра со стены", "Цирк уехал, клоуны остались", "Наряд для бабули", "Таджики в городе", – и это лишь самые безобидные из комментариев, оставленных под публикацией.
Отметим, критике подвергается практически каждый наряд Собчак. При этом чаще всего среди комментаторов находятся и те, кто положительно относятся к выбору бывшей ведущей "Дом-2". Этот снимок можно назвать исключением: на момент публикации под ним практически не было лестных комментариев в адрес звезды.
Иногда наряды Собчак называют похожими на ковер, иногда – на халат. Важно отметить, что ни один ее образ не оставил подписчиков равнодушными.
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