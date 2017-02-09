Джигурда назвал причину ухода Корчевникова

Актер Никита Джигурда отреагировал на уход ведущего Бориса Корчевникова из ток-шоу "Прямой эфир". Артист считает, что это напрямую связано с тем, как шоумен вел себя по отношению к нему на одной из программ.

"Я не сомневаюсь, что его увольняют именно из-за того выпуска "Прямого эфира". Корчевникову дали задачу спровоцировать меня на драку. В эфир не вошел момент, когда он грубо срывает с меня очки и кричит: "Пошел вон отсюда! Это моя территория". В итоге его, скорее всего, и уволили за неэтичное поведение, за то, что он так поступил с народным артистом Чеченской Республики. Редакторы нашли виноватого", – предположил Джигурда в разговоре с корреспондентом Dni.Ru.

Он признался, что не держит зла на Корчевникова. "Боря – хороший парень, хоть и поступил со мной не очень красиво. Дело в том, что все возвращается – есть энергетические потоки, которыми я владею. Если бы он остался на передаче, он бы продолжил губить свою душу. Я знаю, что он перенес серьезную операцию... Все-таки хорошо, что он уходит", – заключил Никита.

Напомним, 8 февраля появились слухи, что Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир". Вместо него программу будет вести бывший возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Последний подтвердил это. "Ну что. Кажется, мои затянувшиеся каникулы подошли к концу. Перед вами – новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия", – написал ведущий в микроблоге.

Однако в ВГТРК эту информацию не подтвердили. "Никакого решения еще не принято, новый формат программы пока не обсуждался. Вполне может быть, что Корчевников и Шепелев будут вместе вести "Прямой эфир", – пояснили корреспонденту Dni.Ru в пресс-службе компании.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 7 2016 в 6:24 PST

Несколько недель назад в эфире ток-шоу между Джигурдой и Корчевниковым произошла потасовка. Пытаясь что-то объяснить зрителям, актер принялся размахивать руками. Ведущий, очевидно, расценил это как проявление агрессии.

"Руки свои убрал! Убрал свои руки, понял?!" – выкрикнул Корчевников и несколько раз грубо оттолкнул Джигурду. "Бей!" – в ответ подставил щеку Никита. "Да даже руки о тебя марать не хочу", – отмахнулся Борис.