Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
Алла Довлатова рассказала, что именно старшая дочь Дарья настаивала на рождении четвертого ребенка. "Ни с того ни с сего летом вдруг говорит: "Мам, ну ты же так любишь детей, вот было бы хорошо, если у тебя еще кто-нибудь родился. А то мы все вырастем скоро, разъедемся и тебе будет одиноко без маленького. За кем ты будешь следить, о ком заботиться?" – рассказала Довлатова. А уже осенью Алла узнала, что беременна.
Когда она рассказала об этом своим детям Павлу, Дарье и Александре, те очень обрадовались. "Все дети в едином порыве восторгаются и с нетерпением ждут, когда же можно будет пообщаться с малышкой. Паша, кстати, с самого начала мечтал о сестренке. Казалось бы, у него уже есть две сестры, но нет, ему мало. "Паша, – говорю, – а может, братика?" – "А смысл? – отвечает. – Он же все равно будет маленький, я с ним не буду играть". А появление в доме еще одной сестренки будет означать, что Паша сохранил собственную эксклюзивность, остался единственным сыном в семье, своего рода звездой", – цитирует Аллу Довлатову "Телепрограмма".
Однако когда выяснилось, что у Аллы родится девочка, Дарья и Александра несколько расстроились, потому что мечтали о братике.
Между тем Довлатова совершенно не переживает из-за того, что рожает после 40-ка, поскольку не чувствует того возраста, который указан в ее паспорте. "Если человек молод душой и телом, что ему мешает родить ребенка?" – задала риторический вопрос популярная ведущая. Не было осуждения и со стороны ближайшего окружения.
Напомним, о беременности Аллы Довлатовой стало известно буквально на днях. Поводом для слухов послужила изменившаяся фигура ведущей. Сама Довлатова не комментировала эту информацию.
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