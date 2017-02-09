Алла Довлатова впервые о четвертой беременности

Алла Довлатова наконец прервала молчание относительно своей четвертой беременности. По словам популярной ведущей, старшая дочь сама предложила ей завести ребенка.

Алла Довлатова рассказала, что именно старшая дочь Дарья настаивала на рождении четвертого ребенка. "Ни с того ни с сего летом вдруг говорит: "Мам, ну ты же так любишь детей, вот было бы хорошо, если у тебя еще кто-нибудь родился. А то мы все вырастем скоро, разъедемся и тебе будет одиноко без маленького. За кем ты будешь следить, о ком заботиться?" – рассказала Довлатова. А уже осенью Алла узнала, что беременна.

Когда она рассказала об этом своим детям Павлу, Дарье и Александре, те очень обрадовались. "Все дети в едином порыве восторгаются и с нетерпением ждут, когда же можно будет пообщаться с малышкой. Паша, кстати, с самого начала мечтал о сестренке. Казалось бы, у него уже есть две сестры, но нет, ему мало. "Паша, – говорю, – а может, братика?" – "А смысл? – отвечает. – Он же все равно будет маленький, я с ним не буду играть". А появление в доме еще одной сестренки будет означать, что Паша сохранил собственную эксклюзивность, остался единственным сыном в семье, своего рода звездой", – цитирует Аллу Довлатову "Телепрограмма".

Однако когда выяснилось, что у Аллы родится девочка, Дарья и Александра несколько расстроились, потому что мечтали о братике.

Фото опубликовано Алла (@alla_dovlatova) Фев 7 2017 в 10:06 PST

Между тем Довлатова совершенно не переживает из-за того, что рожает после 40-ка, поскольку не чувствует того возраста, который указан в ее паспорте. "Если человек молод душой и телом, что ему мешает родить ребенка?" – задала риторический вопрос популярная ведущая. Не было осуждения и со стороны ближайшего окружения.

Напомним, о беременности Аллы Довлатовой стало известно буквально на днях. Поводом для слухов послужила изменившаяся фигура ведущей. Сама Довлатова не комментировала эту информацию.