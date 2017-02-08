Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"

Борису Корчевникову на телеканале "Россия" нашли замену. Съемки стартуют уже на днях.

Новым ведущим популярного ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия" станет Дмитрий Шепелев. Об этом сообщают знакомые с ситуацией телевизионщики. Съемки новых выпусков с Шепелевым, как уверят портал Life.ru, стартуют уже на днях. Специально под ведущего будет создана новая студия, а кроме того, большие изменения коснутся формата самого ток-шоу. Первые эфиры программы с Дмитрием Шепелевым увидят свет якобы уже в марте.

Как писали ранее Dni.Ru, возможными причинами ухода из проекта Бориса Корчевникова могли стать личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем. Ведь в 2015 году Борис рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга. В пресс-службе телеканала "Россия" меж тем информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.

Что же касается Дмитрия Шепелева, то он долгое время был одним из лиц "Первого канала". С 2009 года Шепелев являлся бессменным ведущим программы "Достояние республики" вместе с Юрием Николаевым, а также появлялся в других телепередачах и вел концерты. Кроме проекта на "Первом канале" Шепелев работал в шоу "Два голоса", которое выходило на СТС. Ранее в прессе появились сообщения, что "Первый канал" не продлил контракт с Дмитрием Шепелевым.