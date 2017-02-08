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Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"
В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, пишет Life.ru. К слову, в 2015 году Борис Корчевников рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.
В пресс-службе телеканала "Россия" информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.
Известность Борису Корчевникову принесла роль Ильи Синицына в сериале "Кадетство". Ток-шоу "Прямой эфир" он ведет с 2013 года.
В студии обсуждают проблемы, "о которых невозможно молчать". Героями программы становятся как звезды, так и обычные люди.
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