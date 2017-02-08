Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"

Ведущий ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия" Борис Корчевников, по слухам, уходит из программы. Как стало известно журналистам, он покинет передачу в ближайшие дни.

В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, пишет Life.ru. К слову, в 2015 году Борис Корчевников рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.

В пресс-службе телеканала "Россия" информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.

Известность Борису Корчевникову принесла роль Ильи Синицына в сериале "Кадетство". Ток-шоу "Прямой эфир" он ведет с 2013 года.

В студии обсуждают проблемы, "о которых невозможно молчать". Героями программы становятся как звезды, так и обычные люди.