Пригожин: Сын Валерии живет с девушкой

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о личной жизни сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Как оказалось, 18-летний юноша уже несколько месяцев снимает квартиру с девушкой Анной Шеридан.

По словам Иосифа Игоревича, Арсений уже давно порывался жить самостоятельно. "Год назад эта лодка начала раскачиваться, он пытался куда-то убегать будучи несовершеннолетним. Конечно, мы с Валерией были против. Но 10 ноября ему исполнилось 18 лет, и он объявил, что хочет жить отдельно, что будет сам крутиться. В итоге он действительно начал жить с девушкой, это правда".

Пригожин отметил, что "семейная" жизнь, судя по всему, пошла молодому человеку на пользу. "Теперь у него есть муза, которая его вдохновляет. Раньше он занимался музыкой по три-четыре часа, теперь по шесть-восемь. Плюс к этому, он, видимо, начал задумываться, что не хочет полностью зависеть от концертов в финансовом плане. Понял, что гастрольная жизнь непростая. Поэтому он и открыл свой ресторан", – отметил продюсер.

Видео опубликовано A R S E N I Y S H U L G I N (@arseniy_shulgin) Фев 6 2017 в 10:46 PST

Напомним, недавно стало известно, что Арсений открыл ресторан в центре Москвы. Девиз заведения: "Будь в высшем обществе!" Примечательно, что ресторан является закрытым, в него могут попасть только люди из светской тусовки.

Пригожин добавил, что у юного ресторатора большие планы. "Он хочет открыть франшизу, развивать сеть этих кальянных по всей Москве и не только. Сейчас у него вполне хватает денег, чтобы содержать себя и девушку, снимать квартиру. Мы с Валерией перестали ему помогать", – заключил Иосиф.