Максим Фадеев показал родившую Оксану Акиньшину. По мнению фанатов продюсера, популярная актриса выглядит великолепно.

В ресторан Максима Фадеева, который продюсер открыл вместе с певцом Эмином, частенько заходят звезды отечественного шоу-бизнеса. На сей раз заведение посетила родившая третьего ребенка Оксана Акиньшина. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети Instagram Фадеев.

Максим опубликовал фотографию, на которой запечатлены он сам, Эмин и популярная актриса со средним сыном Константином. "Сегодня с Эмином встретили у нас прекрасную актрису Оксану Акиньшину с семьей", – коротко подписал снимок Фадеев.

По мнению подписчиков, которые мгновенно откликнулись на свежую публикацию продюсера, Оксана после третьих родов выглядит невероятно красивой, счастливой и умиротворенной. "Какие же все славные", "Какой хорошенький и похожий на маму малыш ☺️", "Замечательная компания 👍Акиньшина как всегда красотка💐 как актриса очень нравится– естественная!", "Оксана просто прекрасна, как и всегда! Уникальная в нашей многоликой актерской и человеческой толпе!", "Она великолепна 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️", – рассыпались в комплиментах Акиньшиной подписчики Фадеева.

Фото опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Фев 6 2017 в 2:42 PST

Напомним, в последних числах января Оксана Акиньшина родила третьего ребенка. Популярная актриса подарила мужу, продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино".

По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мамам полную конфиденциальность. Там запрещены фото– и видеосъемка посторонними лицами.

У Акиньшиной есть двое сыновей. Старший Филипп появился на свет 2 июня 2009 года. Второго ребенка Константина Оксана родила спустя четыре года, 15 января 2013-го, также в столичной элитной клинике.