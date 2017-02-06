Прооперированному Крутому нашли замену

Коллеги надеются, что композитор вскоре вернется к работе. Впереди – детское "Евровидение".

На этой неделе на телеканале НТВ стартует международный детский конкурс "Ты супер!". Новое шоу даст шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности. В конце января сообщалось, что в жюри войдут певица Ёлка, продюсер Игорь Крутой, а также оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, однако в судейском составе произошли изменения.

Как писали Dni.Ru, 62-летний Игорь Крутой был экстренно прооперирован в Америке – он оказался в госпитале Лос-Анджелеса. "К звездной судейской коллегии нашего музыкального шоу теперь присоединились композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. А Игорь Крутой, надеемся, примет участие в отборе детей на конкурсы "Новая Волна" и детское "Евровидение", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе НТВ. Там заверили, что он станет ментором на одном из следующих этапов "Ты супер!".

Официальный представитель Крутого заявил журналистам, что встреча с врачами была запланирована, поэтому драматизировать не стоит: "Я знаю, что он на лечении. Я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры".

